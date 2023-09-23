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Депутаты избрали Балицкого губернатором Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2023
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17:56 23.09.2023 (обновлено: 20:44 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/balitskiy-1898226843.html
Депутаты избрали Балицкого губернатором Запорожской области
Депутаты избрали Балицкого губернатором Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2023
Депутаты избрали Балицкого губернатором Запорожской области
Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты Запорожского заксобрания избрали его главой региона. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:56
2023-09-23T20:44
политика
евгений балицкий
запорожская область
россия
киев
владимир путин
сергей кириенко
царские волки
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты Запорожского заксобрания избрали его главой региона.&quot;Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие&quot;, — написал он.Губернатор напомнил, что Запорожская область вошла в состав России год назад, когда местные жители приняли решение вернуться на свою Родину."Сегодняшнее событие лично для меня — это промежуточный итог всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа", — обратился Балицкий к запорожцам.Глава региона поблагодарил Владимира Путина и замруководителя администрации президента Сергея Кириенко за поддержку.В субботу бывший глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию, что стал сенатором от Запорожской области. Кроме того, сегодня местные депутаты избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области.
https://ria.ru/20230923/balitskiy-1894617874.html
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политика, евгений балицкий, запорожская область, россия, киев, владимир путин, сергей кириенко, царские волки, роскосмос
Политика, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Царские волки, Роскосмос
Депутаты избрали Балицкого губернатором Запорожской области

Депутаты запорожского заксобрания избрали Балицкого губернатором региона

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramИзбранный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. 23 сентября 2023
Избранный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Избранный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. 23 сентября 2023
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты Запорожского заксобрания избрали его главой региона.
«

"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие", — написал он.

Губернатор напомнил, что Запорожская область вошла в состав России год назад, когда местные жители приняли решение вернуться на свою Родину.
"Сегодняшнее событие лично для меня — это промежуточный итог всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа", — обратился Балицкий к запорожцам.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Биография Евгения Балицкого
Вчера, 18:10
Глава региона поблагодарил Владимира Путина и замруководителя администрации президента Сергея Кириенко за поддержку.
В субботу бывший глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию, что стал сенатором от Запорожской области.
Кроме того, сегодня местные депутаты избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Запорожцев не волнует мнение Запада о выборах, заявил Балицкий
12 сентября, 13:08
 
ПолитикаЕвгений БалицкийЗапорожская областьРоссияКиевВладимир ПутинСергей КириенкоЦарские волкиРоскосмос
 
 
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