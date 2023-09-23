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СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 23.09.2023 (обновлено: 15:41 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/atacms-1898207719.html
СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
Президент США Джо Байден решил отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванные РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:25
2023-09-23T15:41
в мире
сша
специальная военная операция на украине
украина
анатолий антонов
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники."Вашингтон отправит версию ракет (ATACMS. — Прим. ред.), оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой", — говорится в публикации.Как рассказали собеседники газеты, Вашингтон отправит Киеву небольшую партию ракет в ближайшем будущем. По данным FT, американские власти приняли это решение до того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил США, но администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто."Это было сделано для того, чтобы не предупреждать Россию", — заявил изданию один из источников.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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в мире, сша, украина, анатолий антонов, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Украина, Анатолий Антонов, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

FT: Байден решил отправить Киеву ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
«
"Вашингтон отправит версию ракет (ATACMS. — Прим. ред.), оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой", — говорится в публикации.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.

Как рассказали собеседники газеты, Вашингтон отправит Киеву небольшую партию ракет в ближайшем будущем. По данным FT, американские власти приняли это решение до того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил США, но администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
"Это было сделано для того, чтобы не предупреждать Россию", — заявил изданию один из источников.
Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаАнатолий АнтоновВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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