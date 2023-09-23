https://ria.ru/20230923/atacms-1898207719.html

СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами - РИА Новости, 23.09.2023

СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

Президент США Джо Байден решил отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванные РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:25

2023-09-23T15:25

2023-09-23T15:41

в мире

сша

специальная военная операция на украине

украина

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владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники."Вашингтон отправит версию ракет (ATACMS. — Прим. ред.), оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой", — говорится в публикации.Как рассказали собеседники газеты, Вашингтон отправит Киеву небольшую партию ракет в ближайшем будущем. По данным FT, американские власти приняли это решение до того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил США, но администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто."Это было сделано для того, чтобы не предупреждать Россию", — заявил изданию один из источников.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, анатолий антонов, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины