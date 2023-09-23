СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
FT: Байден решил отправить Киеву ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
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"Вашингтон отправит версию ракет (ATACMS. — Прим. ред.), оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой", — говорится в публикации.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.
Как рассказали собеседники газеты, Вашингтон отправит Киеву небольшую партию ракет в ближайшем будущем. По данным FT, американские власти приняли это решение до того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил США, но администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто.
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"Это было сделано для того, чтобы не предупреждать Россию", — заявил изданию один из источников.
Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.