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Командир "Ахмата" оценил "успехи" ВСУ за время контрнаступления - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:16 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/alaudinov-1898157445.html
Командир "Ахмата" оценил "успехи" ВСУ за время контрнаступления
Командир "Ахмата" оценил "успехи" ВСУ за время контрнаступления - РИА Новости, 23.09.2023
Командир "Ахмата" оценил "успехи" ВСУ за время контрнаступления
Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте, заявил РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T06:16
2023-09-23T06:16
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
украина
киев
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте, заявил РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Украинское контрнаступление - в принципе, его даже оценивать не нужно, его нужно считать неудавшимся, наверное, только эту оценку можно ему дать. Да, противник пытался всеми своими усилиями продавить линию обороны, но, как мы знаем, ни на одном из участков линии соприкосновения противник не смог добиться каких бы то ни было ощутимых результатов", - рассказал Алаудинов. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230923/klescheevka-1898157158.html
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апты алаудинов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Киев
Командир "Ахмата" оценил "успехи" ВСУ за время контрнаступления

Глава "Ахмата" Алаудинов: контрнаступление не принесло ВСУ ощутимых результатов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте, заявил РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
«
"Украинское контрнаступление - в принципе, его даже оценивать не нужно, его нужно считать неудавшимся, наверное, только эту оценку можно ему дать. Да, противник пытался всеми своими усилиями продавить линию обороны, но, как мы знаем, ни на одном из участков линии соприкосновения противник не смог добиться каких бы то ни было ощутимых результатов", - рассказал Алаудинов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Командир "Ахмата" сообщил об огромных потерях ВСУ при атаках на Клещеевку
06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаКиев
 
 
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