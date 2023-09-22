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"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине - РИА Новости, 22.09.2023
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20:58 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898126524.html
"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине
"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине - РИА Новости, 22.09.2023
"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине
Будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманно из-за череды серьезных поражений на фронте и разорения страны, заявил экс-разведчик ВС США... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:58
2023-09-22T20:58
политика
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманно из-за череды серьезных поражений на фронте и разорения страны, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя. &lt;…&gt; Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство", — рассуждает аналитик.По мнению Риттера, Зеленского могут скоро отстранить от власти. Под его командованием ВСУ потеряли около 400 тысяч военных и большое количество западного оружия, напомнил офицер."Я думаю, что будущее для него очень мрачное", — резюмировал эксперт.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898093455.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, владимир путин
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине

Экс-разведчик Риттер: Зеленского хотят отстранить от власти из-за поражений ВСУ

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманно из-за череды серьезных поражений на фронте и разорения страны, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя. <…> Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство", — рассуждает аналитик.
По мнению Риттера, Зеленского могут скоро отстранить от власти. Под его командованием ВСУ потеряли около 400 тысяч военных и большое количество западного оружия, напомнил офицер.
"Я думаю, что будущее для него очень мрачное", — резюмировал эксперт.
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"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины
Вчера, 18:10
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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