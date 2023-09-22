https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898126524.html

"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине

"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине - РИА Новости, 22.09.2023

"Ему бросили вызов". Разведчик раскрыл, что ждет Зеленского на Украине

Будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманно из-за череды серьезных поражений на фронте и разорения страны, заявил экс-разведчик ВС США... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:58

2023-09-22T20:58

2023-09-22T20:58

политика

украина

россия

владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманно из-за череды серьезных поражений на фронте и разорения страны, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя. <…> Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство", — рассуждает аналитик.По мнению Риттера, Зеленского могут скоро отстранить от власти. Под его командованием ВСУ потеряли около 400 тысяч военных и большое количество западного оружия, напомнил офицер."Я думаю, что будущее для него очень мрачное", — резюмировал эксперт.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1898093455.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, владимир путин