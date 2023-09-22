https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897932778.html
Зеленский получил от США помощь в 70 раз меньше той, что планировал
Зеленский получил от США помощь в 70 раз меньше той, что планировал - РИА Новости, 22.09.2023
Зеленский получил от США помощь в 70 раз меньше той, что планировал
Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:04
2023-09-22T09:04
2023-09-22T09:04
в мире
украина
владимир зеленский
сша
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, новая военная помощь США оценивается в 128 миллионов долларов, Украина также получит оружие на 197 миллионов из выделенных ранее пакетов. Визит проходит на фоне недовольства конгресса слишком большими и неподконтрольными тратами США на Украину. С февраля 2022 года Киев уже получил от Вашингтона свыше 110 миллиардов долларов различной помощи. Cпикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с Зеленским в четверг заявил, что не давал обязательств по запрошенным Белым домом для Киева 24 миллиардам долларов. Член палаты представителей конгресса США Майкл Маккол уверен в том, что Киев получит запрошенный Белым домом пакет, и обещает расширить бюджетный проект включением в него истребителей и дальнобойных ракет. Однако противники новой помощи Украине среди законодателей США все активнее возражают против отправки средств, сказал РИА Новости источник в конгрессе. "Кевину Маккарти приходится иметь дело с собранием, которое устало от расходов на Украину", - отметил собеседник агентства. На этом неприятности Зеленского не закончились. Маккарти также отказал ему в возможности обратиться к конгрессу, объяснив свой отказ занятостью законодателей. В свой прошлый приезд в Вашингтон в декабре 2022 года Зеленский такую возможность имел, но спикером тогда была Нэнси Пелоси, известная своей активной поддержкой Украины. Маккарти же неоднократно заявлял, что выписывать безлимитные чеки Киеву не будет, и потребовал отчета за ранее выделенные средства. Не вызвала особого интереса и речь Зеленского в ООН. В эфире украинского телемарафона вышла запись его выступления на Генассамблее, где он в зале слушает сам себя - смонтированная запись должна была показать полный зал слушателей, которого на самом деле не было, сообщает издание Klymenko.Time. "Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Даже ведущие американские СМИ скептически отзываются об итогах визита. New York Times пишет, что в отличие от первого визита в Вашингтон, когда в декабре прошлого года законодатели с энтузиазмом приветствовали Зеленского, встреча на этой неделе была более сдержанной, поскольку некоторые республиканцы все более скептически относятся к медленному контрнаступлению Киева. Axios считает, что под сомнение была поставлена эффективность личных обращений Зеленского, поскольку десятки республиканцев использовали его визит как повод для того, чтобы отвергнуть просьбы Украины и высмеять Зеленского. Американские СМИ ещё в день приезда Зеленского в США дали понять, что визит вряд ли будет успешным. В NYT в понедельник вышла статья с результатами расследования удара по рынку в Константиновке, показавшими, что виновниками гибели мирных жителей являются украинские войска. Зеленский же сразу после удара бездоказательно обвинял Россию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897924639.html
https://ria.ru/20230922/litso-1897915682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Зеленский получил от США помощь в 70 раз меньше той, что планировал
Зеленский получил от США помощь на 325 миллионов долларов вместо 24 миллиардов
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи.
Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен
, новая военная помощь США оценивается в 128 миллионов долларов, Украина
также получит оружие на 197 миллионов из выделенных ранее пакетов.
Визит проходит на фоне недовольства конгресса слишком большими и неподконтрольными тратами США на Украину. С февраля 2022 года Киев
уже получил от Вашингтона
свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.
Cпикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти
после встречи с Зеленским в четверг заявил, что не давал обязательств по запрошенным Белым домом для Киева 24 миллиардам долларов.
США отправляют на Украину убийственную помощь
Член палаты представителей конгресса США Майкл Маккол
уверен в том, что Киев получит запрошенный Белым домом пакет, и обещает расширить бюджетный проект включением в него истребителей и дальнобойных ракет.
Однако противники новой помощи Украине среди законодателей США все активнее возражают против отправки средств, сказал РИА Новости источник в конгрессе.
"Кевину Маккарти приходится иметь дело с собранием, которое устало от расходов на Украину", - отметил собеседник агентства.
На этом неприятности Зеленского не закончились. Маккарти также отказал ему в возможности обратиться к конгрессу, объяснив свой отказ занятостью законодателей.
В свой прошлый приезд в Вашингтон в декабре 2022 года Зеленский такую возможность имел, но спикером тогда была Нэнси Пелоси
, известная своей активной поддержкой Украины. Маккарти же неоднократно заявлял, что выписывать безлимитные чеки Киеву не будет, и потребовал отчета за ранее выделенные средства.
Не вызвала особого интереса и речь Зеленского в ООН
. В эфире украинского телемарафона вышла запись его выступления на Генассамблее
, где он в зале слушает сам себя - смонтированная запись должна была показать полный зал слушателей, которого на самом деле не было, сообщает издание Klymenko.Time.
Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих
"Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Даже ведущие американские СМИ скептически отзываются об итогах визита.
New York Times пишет, что в отличие от первого визита в Вашингтон, когда в декабре прошлого года законодатели с энтузиазмом приветствовали Зеленского, встреча на этой неделе была более сдержанной, поскольку некоторые республиканцы все более скептически относятся к медленному контрнаступлению Киева.
Axios считает, что под сомнение была поставлена эффективность личных обращений Зеленского, поскольку десятки республиканцев использовали его визит как повод для того, чтобы отвергнуть просьбы Украины и высмеять Зеленского.
Американские СМИ ещё в день приезда Зеленского в США дали понять, что визит вряд ли будет успешным. В NYT в понедельник вышла статья с результатами расследования удара по рынку в Константиновке
, показавшими, что виновниками гибели мирных жителей являются украинские войска. Зеленский же сразу после удара бездоказательно обвинял Россию
.
Зеленскому посоветовали исчезнуть после встречи с Байденом
Россия ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу
, ВСУ
не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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