https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897932778.html

Зеленский получил от США помощь в 70 раз меньше той, что планировал

Зеленский получил от США помощь в 70 раз меньше той, что планировал - РИА Новости, 22.09.2023

Зеленский получил от США помощь в 70 раз меньше той, что планировал

Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:04

2023-09-22T09:04

2023-09-22T09:04

в мире

украина

владимир зеленский

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525926_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70a033517cdb8d7d99792c1b80d73a89.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, новая военная помощь США оценивается в 128 миллионов долларов, Украина также получит оружие на 197 миллионов из выделенных ранее пакетов. Визит проходит на фоне недовольства конгресса слишком большими и неподконтрольными тратами США на Украину. С февраля 2022 года Киев уже получил от Вашингтона свыше 110 миллиардов долларов различной помощи. Cпикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с Зеленским в четверг заявил, что не давал обязательств по запрошенным Белым домом для Киева 24 миллиардам долларов. Член палаты представителей конгресса США Майкл Маккол уверен в том, что Киев получит запрошенный Белым домом пакет, и обещает расширить бюджетный проект включением в него истребителей и дальнобойных ракет. Однако противники новой помощи Украине среди законодателей США все активнее возражают против отправки средств, сказал РИА Новости источник в конгрессе. "Кевину Маккарти приходится иметь дело с собранием, которое устало от расходов на Украину", - отметил собеседник агентства. На этом неприятности Зеленского не закончились. Маккарти также отказал ему в возможности обратиться к конгрессу, объяснив свой отказ занятостью законодателей. В свой прошлый приезд в Вашингтон в декабре 2022 года Зеленский такую возможность имел, но спикером тогда была Нэнси Пелоси, известная своей активной поддержкой Украины. Маккарти же неоднократно заявлял, что выписывать безлимитные чеки Киеву не будет, и потребовал отчета за ранее выделенные средства. Не вызвала особого интереса и речь Зеленского в ООН. В эфире украинского телемарафона вышла запись его выступления на Генассамблее, где он в зале слушает сам себя - смонтированная запись должна была показать полный зал слушателей, которого на самом деле не было, сообщает издание Klymenko.Time. "Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Даже ведущие американские СМИ скептически отзываются об итогах визита. New York Times пишет, что в отличие от первого визита в Вашингтон, когда в декабре прошлого года законодатели с энтузиазмом приветствовали Зеленского, встреча на этой неделе была более сдержанной, поскольку некоторые республиканцы все более скептически относятся к медленному контрнаступлению Киева. Axios считает, что под сомнение была поставлена эффективность личных обращений Зеленского, поскольку десятки республиканцев использовали его визит как повод для того, чтобы отвергнуть просьбы Украины и высмеять Зеленского. Американские СМИ ещё в день приезда Зеленского в США дали понять, что визит вряд ли будет успешным. В NYT в понедельник вышла статья с результатами расследования удара по рынку в Константиновке, показавшими, что виновниками гибели мирных жителей являются украинские войска. Зеленский же сразу после удара бездоказательно обвинял Россию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897924639.html

https://ria.ru/20230922/litso-1897915682.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, сша