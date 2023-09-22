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В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ - РИА Новости, 22.09.2023
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03:11 22.09.2023 (обновлено: 03:17 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/zasedanie-1897919291.html
В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ
В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ - РИА Новости, 22.09.2023
В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ
В Туле 19-21 сентября состоялось 57-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ, сообщили в газете "Красная... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:11
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россия
тула
снг
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Туле 19-21 сентября состоялось 57-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ, сообщили в газете "Красная звезда". "В ходе заседания рассматривались вопросы, касающиеся перспектив развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с государствами–участниками СНГ, организации в этом году поставок продукции военного назначения в соответствии с контрактно-договорными обязательствами, проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в следующем году, а также научных исследований в области воздушно-космической обороны", - отмечает издание. В заседании приняли участие командующие и главнокомандующие ПВО вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России. В ходе заседания рассмотрено 12 вопросов, касающихся совершенствования и развития объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества в области противовоздушной обороны. Подведены итоги деятельности координационного комитета за первое полугодие этого года, а также заслушана информация о состоянии безопасности полетов авиации в вооруженных силах стран СНГ. Кроме этого, участники обсудили блок финансовых вопросов, касающихся организации финансовой и хозяйственной деятельности комитета за текущий год. Как отметил по итогам заседания зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО СНГ - замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, продолжается работа по реализации соглашений о создании объединенных региональных систем ПВО России с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. В частности, разрабатываются перечни войск (сил), выделяемых в состав объединенных региональных систем ПВО, и планы совместных действий дежурных по ПВО сил объединенных региональных систем ПВО. Грехов также отметил, что в настоящее время проводится большое количество мероприятий по вопросам адаптации объединенной системы. Активно ведется научная проработка правовых, организационных, военно-технических и иных вопросов создания ВКО для последующей их реализации в планах строительства вооруженных сил стран СНГ и программах военно-технического сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО.
https://ria.ru/20230922/protivodeystvie-1897917743.html
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россия, тула, снг, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Тула, СНГ, Воздушно-космические силы России, В мире
В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ

"Красная звезда": прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТула
Тула - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Туле 19-21 сентября состоялось 57-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ, сообщили в газете "Красная звезда".
«
"В ходе заседания рассматривались вопросы, касающиеся перспектив развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с государствами–участниками СНГ, организации в этом году поставок продукции военного назначения в соответствии с контрактно-договорными обязательствами, проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в следующем году, а также научных исследований в области воздушно-космической обороны", - отмечает издание.
В заседании приняли участие командующие и главнокомандующие ПВО вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России.
В ходе заседания рассмотрено 12 вопросов, касающихся совершенствования и развития объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества в области противовоздушной обороны. Подведены итоги деятельности координационного комитета за первое полугодие этого года, а также заслушана информация о состоянии безопасности полетов авиации в вооруженных силах стран СНГ.
Кроме этого, участники обсудили блок финансовых вопросов, касающихся организации финансовой и хозяйственной деятельности комитета за текущий год.
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Как отметил по итогам заседания зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО СНГ - замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, продолжается работа по реализации соглашений о создании объединенных региональных систем ПВО России с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.
В частности, разрабатываются перечни войск (сил), выделяемых в состав объединенных региональных систем ПВО, и планы совместных действий дежурных по ПВО сил объединенных региональных систем ПВО.
Грехов также отметил, что в настоящее время проводится большое количество мероприятий по вопросам адаптации объединенной системы. Активно ведется научная проработка правовых, организационных, военно-технических и иных вопросов создания ВКО для последующей их реализации в планах строительства вооруженных сил стран СНГ и программах военно-технического сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО.
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