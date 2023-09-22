https://ria.ru/20230922/zasedanie-1897919291.html

В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ

В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ - РИА Новости, 22.09.2023

В Туле прошло заседание координационного комитета по вопросам ПВО СНГ

В Туле 19-21 сентября состоялось 57-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ, сообщили в газете "Красная... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T03:11

2023-09-22T03:11

2023-09-22T03:17

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Туле 19-21 сентября состоялось 57-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ, сообщили в газете "Красная звезда". "В ходе заседания рассматривались вопросы, касающиеся перспектив развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с государствами–участниками СНГ, организации в этом году поставок продукции военного назначения в соответствии с контрактно-договорными обязательствами, проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в следующем году, а также научных исследований в области воздушно-космической обороны", - отмечает издание. В заседании приняли участие командующие и главнокомандующие ПВО вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России. В ходе заседания рассмотрено 12 вопросов, касающихся совершенствования и развития объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества в области противовоздушной обороны. Подведены итоги деятельности координационного комитета за первое полугодие этого года, а также заслушана информация о состоянии безопасности полетов авиации в вооруженных силах стран СНГ. Кроме этого, участники обсудили блок финансовых вопросов, касающихся организации финансовой и хозяйственной деятельности комитета за текущий год. Как отметил по итогам заседания зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО СНГ - замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, продолжается работа по реализации соглашений о создании объединенных региональных систем ПВО России с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. В частности, разрабатываются перечни войск (сил), выделяемых в состав объединенных региональных систем ПВО, и планы совместных действий дежурных по ПВО сил объединенных региональных систем ПВО. Грехов также отметил, что в настоящее время проводится большое количество мероприятий по вопросам адаптации объединенной системы. Активно ведется научная проработка правовых, организационных, военно-технических и иных вопросов создания ВКО для последующей их реализации в планах строительства вооруженных сил стран СНГ и программах военно-технического сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО.

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россия, тула, снг, воздушно-космические силы россии, в мире