https://ria.ru/20230922/zapret-1897910224.html

Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания

Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания - РИА Новости, 22.09.2023

Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания

Водителям нельзя принимать лекарства от укачивания, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, лор-врач Владимир Зайцев. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:15

2023-09-22T02:15

2023-09-22T02:18

общество

россия

владимир зайцев

здоровье

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Водителям нельзя принимать лекарства от укачивания, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, лор-врач Владимир Зайцев.Тряска в автомобиле в сочетании с равномерным гулом и недостатком кислорода в салоне может вызвать недомогание не только у пассажира, но и у водителя, отметил врач."Автомобилисты могут страдать от укачивания. Монотонная езда примерно с одной скоростью, шум от движения машины и тряска вызывают укачивание. Способствует этому и нехватка свежего воздуха", — уточнил Зайцев.Однако улучшить свое состояние с помощью специального лекарства может только пассажир, водителю противопоказаны средства от укачивания, считает врач."Их ни в коем случае нельзя принимать водителю, потому что он от этого может заснуть за рулем", — пояснил Зайцев.Человеку за рулем рекомендуется избавляться от ощущения дурноты другими способами, продолжил врач. Главное — обеспечить себе приток кислорода, посоветовал он."Остановитесь и подышите свежим воздухом. Если возможности остановиться нет, надо смотреть вдаль и равномерно дышать. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом. При этом кислород начнет насыщать головной мозг и состояние дурноты постепенно отступит", — сказал Зайцев.Если вас регулярно укачивает в автомобиле, стоит проконсультироваться со специалистом, заключил он.

https://sn.ria.ru/20180926/1529247803.html

https://ria.ru/20220818/puteshestviya-1810043145.html

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общество, россия, владимир зайцев, здоровье, авто