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Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания - РИА Новости, 22.09.2023
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02:15 22.09.2023 (обновлено: 02:18 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/zapret-1897910224.html
Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания
Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания - РИА Новости, 22.09.2023
Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания
Водителям нельзя принимать лекарства от укачивания, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, лор-врач Владимир Зайцев. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:15
2023-09-22T02:18
общество
россия
владимир зайцев
здоровье
авто
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Водителям нельзя принимать лекарства от укачивания, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, лор-врач Владимир Зайцев.Тряска в автомобиле в сочетании с равномерным гулом и недостатком кислорода в салоне может вызвать недомогание не только у пассажира, но и у водителя, отметил врач."Автомобилисты могут страдать от укачивания. Монотонная езда примерно с одной скоростью, шум от движения машины и тряска вызывают укачивание. Способствует этому и нехватка свежего воздуха", — уточнил Зайцев.Однако улучшить свое состояние с помощью специального лекарства может только пассажир, водителю противопоказаны средства от укачивания, считает врач."Их ни в коем случае нельзя принимать водителю, потому что он от этого может заснуть за рулем", — пояснил Зайцев.Человеку за рулем рекомендуется избавляться от ощущения дурноты другими способами, продолжил врач. Главное — обеспечить себе приток кислорода, посоветовал он."Остановитесь и подышите свежим воздухом. Если возможности остановиться нет, надо смотреть вдаль и равномерно дышать. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом. При этом кислород начнет насыщать головной мозг и состояние дурноты постепенно отступит", — сказал Зайцев.Если вас регулярно укачивает в автомобиле, стоит проконсультироваться со специалистом, заключил он.
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общество, россия, владимир зайцев, здоровье, авто
Общество, Россия, Владимир Зайцев, Здоровье, Авто
Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания

Врач Зайцев предостерег водителей от приема лекарств от укачивания

© Depositphotos.com / Irina_VIVТошнота
Тошнота - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Depositphotos.com / Irina_VIV
Тошнота. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Водителям нельзя принимать лекарства от укачивания, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, лор-врач Владимир Зайцев.
Тряска в автомобиле в сочетании с равномерным гулом и недостатком кислорода в салоне может вызвать недомогание не только у пассажира, но и у водителя, отметил врач.
«
"Автомобилисты могут страдать от укачивания. Монотонная езда примерно с одной скоростью, шум от движения машины и тряска вызывают укачивание. Способствует этому и нехватка свежего воздуха", — уточнил Зайцев.
Однако улучшить свое состояние с помощью специального лекарства может только пассажир, водителю противопоказаны средства от укачивания, считает врач.
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"Их ни в коем случае нельзя принимать водителю, потому что он от этого может заснуть за рулем", — пояснил Зайцев.
Человеку за рулем рекомендуется избавляться от ощущения дурноты другими способами, продолжил врач. Главное — обеспечить себе приток кислорода, посоветовал он.
«
"Остановитесь и подышите свежим воздухом. Если возможности остановиться нет, надо смотреть вдаль и равномерно дышать. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом. При этом кислород начнет насыщать головной мозг и состояние дурноты постепенно отступит", — сказал Зайцев.
Если вас регулярно укачивает в автомобиле, стоит проконсультироваться со специалистом, заключил он.
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