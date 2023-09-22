https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1897923121.html

В Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими

В Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 22.09.2023

В Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими

Полиция задержала водителя легковушки, которая столкнулась с самосвалом и тягачом на автодороге "Лена" в Приамурье, в результате чего погибли шесть человек,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:30

2023-09-22T05:30

2023-09-22T05:30

происшествия

авто

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Полиция задержала водителя легковушки, которая столкнулась с самосвалом и тягачом на автодороге "Лена" в Приамурье, в результате чего погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. ДТП произошло 20 сентября в районе 22.00 (16.00 мск) на 8-м километре автодороги "Лена" в Сковородинском муниципальном округе. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah, мужчина 1978 года рождения, столкнулся с двумя автомобилями Volvo (самосвал и тягач). Один из грузовиков двигался по полосе встречного движения, а второй поворачивал налево. Все пассажиры легковушки – женщины из Якутии, погибли. Возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". "Он задержан, опрошен в качестве подозреваемого. Возле палаты дежурят сотрудники полиции. Обвинение сегодня планируют предъявить", - уточнила собеседница агентства. Сейчас водитель находится в Сковородинской больнице, его состояние стабильное, он может говорить. Он также уроженец Якутии.

https://ria.ru/20230921/avariya-1897879059.html

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происшествия, авто, амурская область, россия