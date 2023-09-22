Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1897923121.html
В Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими
В Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 22.09.2023
В Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими
Полиция задержала водителя легковушки, которая столкнулась с самосвалом и тягачом на автодороге "Лена" в Приамурье, в результате чего погибли шесть человек,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:30
2023-09-22T05:30
происшествия
авто
амурская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Полиция задержала водителя легковушки, которая столкнулась с самосвалом и тягачом на автодороге "Лена" в Приамурье, в результате чего погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. ДТП произошло 20 сентября в районе 22.00 (16.00 мск) на 8-м километре автодороги "Лена" в Сковородинском муниципальном округе. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah, мужчина 1978 года рождения, столкнулся с двумя автомобилями Volvo (самосвал и тягач). Один из грузовиков двигался по полосе встречного движения, а второй поворачивал налево. Все пассажиры легковушки – женщины из Якутии, погибли. Возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". "Он задержан, опрошен в качестве подозреваемого. Возле палаты дежурят сотрудники полиции. Обвинение сегодня планируют предъявить", - уточнила собеседница агентства. Сейчас водитель находится в Сковородинской больнице, его состояние стабильное, он может говорить. Он также уроженец Якутии.
https://ria.ru/20230921/avariya-1897879059.html
https://ria.ru/20230921/avariya-1897816325.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, амурская область, россия
Происшествия, Авто, Амурская область, Россия
В Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими

Прокуратура: в Приамурье задержали водителя после ДТП с шестью погибшими

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Полиция задержала водителя легковушки, которая столкнулась с самосвалом и тягачом на автодороге "Лена" в Приамурье, в результате чего погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
ДТП произошло 20 сентября в районе 22.00 (16.00 мск) на 8-м километре автодороги "Лена" в Сковородинском муниципальном округе. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah, мужчина 1978 года рождения, столкнулся с двумя автомобилями Volvo (самосвал и тягач). Один из грузовиков двигался по полосе встречного движения, а второй поворачивал налево. Все пассажиры легковушки – женщины из Якутии, погибли. Возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Волгоградской области иномарка въехала в маршрутку, есть пострадавшие
Вчера, 20:02
"Он задержан, опрошен в качестве подозреваемого. Возле палаты дежурят сотрудники полиции. Обвинение сегодня планируют предъявить", - уточнила собеседница агентства.
Сейчас водитель находится в Сковородинской больнице, его состояние стабильное, он может говорить. Он также уроженец Якутии.
На месте ДТП на трассе Кудымкар - Гайны в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Пермском крае пьяный водитель вылетел с трассы с тремя детьми
Вчера, 16:18
 
ПроисшествияАвтоАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала