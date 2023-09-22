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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:52
2023-09-22T23:52
2023-09-22T23:52
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах на окраинах Днепре (украинский официальный вариант названия Днепропетровска - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Ее объявили в 21.07 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
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в мире, страна.ua, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, днепр (город)
В мире, Страна.ua, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Днепр (город)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Страна.ua: взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины