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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.09.2023
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23:52 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898145213.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:52
2023-09-22T23:52
в мире
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днепропетровская область
вооруженные силы рф
украина
днепр (город)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах на окраинах Днепре (украинский официальный вариант названия Днепропетровска - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Ее объявили в 21.07 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898139602.html
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днепропетровская область
украина
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в мире, страна.ua, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, днепр (город)
В мире, Страна.ua, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Днепр (город)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Страна.ua: взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах на окраинах Днепре (украинский официальный вариант названия Днепропетровска - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Вчера, 22:47
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Ее объявили в 21.07 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
Полтава - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 17:47
 
В миреСтрана.uaДнепропетровская областьВооруженные силы РФУкраинаДнепр (город)
 
 
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