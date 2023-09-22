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После взрывов в Днепропетровской области пострадали газопровод и ЛЭП

После взрывов в Днепропетровской области пострадали газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 22.09.2023

После взрывов в Днепропетровской области пострадали газопровод и ЛЭП

В Днепропетровской области после ночных взрывов получили повреждения газопровод и две линии электропередачи, пишет глава областного совета Николай Лукашук в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T07:44

2023-09-22T07:44

2023-09-22T07:48

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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николай лукашук

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Днепропетровской области после ночных взрывов получили повреждения газопровод и две линии электропередачи, пишет глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале."Повреждено две линии электропередачи и газопровод", — сообщил Лукашук.По информации издания "Зеркало недели", ночью в регионе прогремели взрывы. В области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук