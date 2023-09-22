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После взрывов в Днепропетровской области пострадали газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:44 22.09.2023 (обновлено: 07:48 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/vzryvy-1897927283.html
После взрывов в Днепропетровской области пострадали газопровод и ЛЭП
После взрывов в Днепропетровской области пострадали газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 22.09.2023
После взрывов в Днепропетровской области пострадали газопровод и ЛЭП
В Днепропетровской области после ночных взрывов получили повреждения газопровод и две линии электропередачи, пишет глава областного совета Николай Лукашук в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T07:44
2023-09-22T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
николай лукашук
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Днепропетровской области после ночных взрывов получили повреждения газопровод и две линии электропередачи, пишет глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале."Повреждено две линии электропередачи и газопровод", — сообщил Лукашук.По информации издания "Зеркало недели", ночью в регионе прогремели взрывы. В области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук
После взрывов в Днепропетровской области пострадали газопровод и ЛЭП

Лукашук: в Днепропетровской области после взрывов повреждены газопровод и ЛЭП

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Днепропетровской области после ночных взрывов получили повреждения газопровод и две линии электропередачи, пишет глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
"Повреждено две линии электропередачи и газопровод", — сообщил Лукашук.
По информации издания "Зеркало недели", ночью в регионе прогремели взрывы. В области объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаНиколай Лукашук
 
 
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