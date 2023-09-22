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"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам - РИА Новости, 22.09.2023
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17:21 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/vybory-1898078348.html
"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам
"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам - РИА Новости, 22.09.2023
"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам
Глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин сообщил, что в партии началась подготовка к президентским выборам, где будут использовать новые... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:21
2023-09-22T17:21
политика
единая россия
александр сидякин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин сообщил, что в партии началась подготовка к президентским выборам, где будут использовать новые сервисы, примененные в ЕДГ-2023, говорится в сообщении пресс-службы ЕР. Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что освободившийся после перехода депутата Госдумы Игоря Костюкевич в Совет Федерации мандат в парламенте получит Сидякин. "Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить федеральным финансированием народную программу "Единой России", выполнить все обязательства партии перед избирателями", - сказал Сидякин, чьи слова приводятся в телеграм-канале партии. По данным пресс-службы, Сидякин также сообщил, что в "Единой России" начали подготовку к президентским выборам. "Мы применили на прошедшей в сентябре избирательной кампании новые технологии, прежде всего, наши новые цифровые сервисы. Будем их использовать и в ходе большого электорального цикла следующего года", - цитирует пресс-служба главу исполкома. Кроме того, Сидякин рассказал, что после вступления на должность депутата продолжит возглавлять центральный исполком партии. "Работа в Думе мне хорошо знакома. Помимо непосредственно законотворчества буду работать как с избирателями Башкирии, так и Воронежской области, от которой в 21-м году избрался наш коллега Игорь Кастюкевич. Такую задачу мне поставило руководство партии", - заявил Сидякин.
https://ria.ru/20230912/vybory-1895772110.html
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политика, единая россия, александр сидякин
Политика, Единая Россия, Александр Сидякин
"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам

Сидякин: "Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам 2024 года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСовместное заседание Бюро высшего совета и Генерального совета партии "Единая Россия"
Совместное заседание Бюро высшего совета и Генерального совета партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Совместное заседание Бюро высшего совета и Генерального совета партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин сообщил, что в партии началась подготовка к президентским выборам, где будут использовать новые сервисы, примененные в ЕДГ-2023, говорится в сообщении пресс-службы ЕР.
Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что освободившийся после перехода депутата Госдумы Игоря Костюкевич в Совет Федерации мандат в парламенте получит Сидякин.
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"Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить федеральным финансированием народную программу "Единой России", выполнить все обязательства партии перед избирателями", - сказал Сидякин, чьи слова приводятся в телеграм-канале партии.
По данным пресс-службы, Сидякин также сообщил, что в "Единой России" начали подготовку к президентским выборам. "Мы применили на прошедшей в сентябре избирательной кампании новые технологии, прежде всего, наши новые цифровые сервисы. Будем их использовать и в ходе большого электорального цикла следующего года", - цитирует пресс-служба главу исполкома.
Кроме того, Сидякин рассказал, что после вступления на должность депутата продолжит возглавлять центральный исполком партии. "Работа в Думе мне хорошо знакома. Помимо непосредственно законотворчества буду работать как с избирателями Башкирии, так и Воронежской области, от которой в 21-м году избрался наш коллега Игорь Кастюкевич. Такую задачу мне поставило руководство партии", - заявил Сидякин.
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ПолитикаЕдиная РоссияАлександр Сидякин
 
 
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