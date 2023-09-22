https://ria.ru/20230922/vybory-1898078348.html

"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам

"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам - РИА Новости, 22.09.2023

"Единая Россия" начала подготовку к президентским выборам

Глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин сообщил, что в партии началась подготовка к президентским выборам, где будут использовать новые... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:21

2023-09-22T17:21

2023-09-22T17:21

политика

единая россия

александр сидякин

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин сообщил, что в партии началась подготовка к президентским выборам, где будут использовать новые сервисы, примененные в ЕДГ-2023, говорится в сообщении пресс-службы ЕР. Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что освободившийся после перехода депутата Госдумы Игоря Костюкевич в Совет Федерации мандат в парламенте получит Сидякин. "Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить федеральным финансированием народную программу "Единой России", выполнить все обязательства партии перед избирателями", - сказал Сидякин, чьи слова приводятся в телеграм-канале партии. По данным пресс-службы, Сидякин также сообщил, что в "Единой России" начали подготовку к президентским выборам. "Мы применили на прошедшей в сентябре избирательной кампании новые технологии, прежде всего, наши новые цифровые сервисы. Будем их использовать и в ходе большого электорального цикла следующего года", - цитирует пресс-служба главу исполкома. Кроме того, Сидякин рассказал, что после вступления на должность депутата продолжит возглавлять центральный исполком партии. "Работа в Думе мне хорошо знакома. Помимо непосредственно законотворчества буду работать как с избирателями Башкирии, так и Воронежской области, от которой в 21-м году избрался наш коллега Игорь Кастюкевич. Такую задачу мне поставило руководство партии", - заявил Сидякин.

https://ria.ru/20230912/vybory-1895772110.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, единая россия, александр сидякин