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Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 22.09.2023 (обновлено: 17:03 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/vsu-1898074077.html
Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями
Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями - РИА Новости, 22.09.2023
Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована, и призвал Запад... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:00
2023-09-22T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована, и призвал Запад оперативнее поставлять Киеву оружие. Боррель выступил в защиту неуверенного контрнаступления украинских войск, заявив, что "страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление". Кроме того, дипломат призвал западные страны к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину. Ранее похожие причины неудач ВСУ на линии фронта искали и другие представители Запада. В августе британская разведка заявила, что среди основных причин медленного наступления ВСУ можно выделить высокую траву, кустарники и небольшие деревья. По ее словам, в результате густая растительность превратилась в дополнительное укрытие, помогающее замаскировать российские линии обороны и затрудняя разминирование минных полей. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230922/generaly-1897955848.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями

Боррель: полномасштабное наступление ВСУ было бы убийственным из-за минных полей

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована, и призвал Запад оперативнее поставлять Киеву оружие.
Боррель выступил в защиту неуверенного контрнаступления украинских войск, заявив, что "страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление". Кроме того, дипломат призвал западные страны к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
"Шансов нет": Зеленскому передали плохие новости с фронта
Вчера, 11:08
Ранее похожие причины неудач ВСУ на линии фронта искали и другие представители Запада. В августе британская разведка заявила, что среди основных причин медленного наступления ВСУ можно выделить высокую траву, кустарники и небольшие деревья. По ее словам, в результате густая растительность превратилась в дополнительное укрытие, помогающее замаскировать российские линии обороны и затрудняя разминирование минных полей.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Вчера, 08:00
 
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