https://ria.ru/20230922/vsu-1898074077.html

Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями

Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями - РИА Новости, 22.09.2023

Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована, и призвал Запад... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:00

2023-09-22T17:00

2023-09-22T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

жозеп боррель

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована, и призвал Запад оперативнее поставлять Киеву оружие. Боррель выступил в защиту неуверенного контрнаступления украинских войск, заявив, что "страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление". Кроме того, дипломат призвал западные страны к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину. Ранее похожие причины неудач ВСУ на линии фронта искали и другие представители Запада. В августе британская разведка заявила, что среди основных причин медленного наступления ВСУ можно выделить высокую траву, кустарники и небольшие деревья. По ее словам, в результате густая растительность превратилась в дополнительное укрытие, помогающее замаскировать российские линии обороны и затрудняя разминирование минных полей. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230922/generaly-1897955848.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр