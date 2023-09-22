Боррель оправдал неудачи контрнаступления ВСУ заминированными полями
Боррель: полномасштабное наступление ВСУ было бы убийственным из-за минных полей
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована, и призвал Запад оперативнее поставлять Киеву оружие.
Боррель выступил в защиту неуверенного контрнаступления украинских войск, заявив, что "страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление". Кроме того, дипломат призвал западные страны к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину.
Ранее похожие причины неудач ВСУ на линии фронта искали и другие представители Запада. В августе британская разведка заявила, что среди основных причин медленного наступления ВСУ можно выделить высокую траву, кустарники и небольшие деревья. По ее словам, в результате густая растительность превратилась в дополнительное укрытие, помогающее замаскировать российские линии обороны и затрудняя разминирование минных полей.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.