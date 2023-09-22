Смертельный подарок. СМИ раскрыли, что получили ВСУ на Украине
Express: Британия могла поставить ВСУ технику с ядовитым асбестом
Военные на танке Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании признало, что Вооруженным силам Украины могли поставить бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест, сообщает издание Daily Express.
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"Более двух тысяч единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах", — говорится в материале.
Журналисты указали, что вещество может быть в поставленных Киеву танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.
Обозреватели подчеркнули, что асбест может вызвать смертельные заболевания, в том числе рак, если попадет к легкие.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".