https://ria.ru/20230922/vsu-1897934420.html

Смертельный подарок. СМИ раскрыли, что получили ВСУ на Украине

Смертельный подарок. СМИ раскрыли, что получили ВСУ на Украине - РИА Новости, 22.09.2023

Смертельный подарок. СМИ раскрыли, что получили ВСУ на Украине

Министерство обороны Великобритании признало, что Вооруженным силам Украины могли поставить бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:14

2023-09-22T09:14

2023-09-22T14:46

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании признало, что Вооруженным силам Украины могли поставить бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест, сообщает издание Daily Express."Более двух тысяч единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах", — говорится в материале.Журналисты указали, что вещество может быть в поставленных Киеву танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.Обозреватели подчеркнули, что асбест может вызвать смертельные заболевания, в том числе рак, если попадет к легкие.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".

https://ria.ru/20230922/litso-1897915682.html

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в мире, украина, великобритания, киев, вооруженные силы украины