Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев
Байрамов передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев в Карабахе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН передал Москве извинения за ситуацию с гибелью российских миротворцев, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", - сообщила Захарова.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство само признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Карабахе, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.