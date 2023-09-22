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Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев

Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев - РИА Новости, 22.09.2023

Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН передал Москве извинения за ситуацию с... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:59

2023-09-22T19:59

2023-09-22T20:06

азербайджан

нью-йорк (город)

оон

россия

в мире

генеральная ассамблея оон

ситуация в нагорном карабахе

сергей лавров

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН передал Москве извинения за ситуацию с гибелью российских миротворцев, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале."Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", - сообщила Захарова.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство само признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Карабахе, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нью-йорк (город)

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азербайджан, нью-йорк (город), оон, россия, в мире, генеральная ассамблея оон, ситуация в нагорном карабахе, сергей лавров, джейхун байрамов