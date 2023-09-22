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Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев - РИА Новости, 22.09.2023
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19:59 22.09.2023 (обновлено: 20:06 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898116326.html
Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев
Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев - РИА Новости, 22.09.2023
Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН передал Москве извинения за ситуацию с... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:59
2023-09-22T20:06
азербайджан
нью-йорк (город)
оон
россия
в мире
генеральная ассамблея оон
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН передал Москве извинения за ситуацию с гибелью российских миротворцев, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале."Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", - сообщила Захарова.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство само признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Карабахе, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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азербайджан, нью-йорк (город), оон, россия, в мире, генеральная ассамблея оон, ситуация в нагорном карабахе, сергей лавров, джейхун байрамов
Азербайджан, Нью-Йорк (город), ООН, Россия, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов
Глава МИД Азербайджана передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев

Байрамов передал Лаврову извинения из-за гибели миротворцев в Карабахе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН передал Москве извинения за ситуацию с гибелью российских миротворцев, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", - сообщила Захарова.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство само признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Карабахе, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
АзербайджанНью-Йорк (город)ООНРоссияВ миреГенеральная Ассамблея ООНСитуация в Нагорном КарабахеСергей ЛавровДжейхун Байрамов
 
 
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