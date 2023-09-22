https://ria.ru/20230922/ukraina-1898018136.html

Украина направит на военные расходы более 54 миллиардов долларов за год

Украина направит на военные расходы более 54 миллиардов долларов за год - РИА Новости, 22.09.2023

Украина направит на военные расходы более 54 миллиардов долларов за год

Украина в текущем году направит на военные расходы 54,1 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:09

2023-09-22T14:09

2023-09-22T14:09

специальная военная операция на украине

украина

денис шмыгаль

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украина в текущем году направит на военные расходы 54,1 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. "В целом государство направит на сектор безопасности и обороны в этом году почти 2 триллиона гривен (54,1 миллиарда долларов). Украина в прошлом году перевела экономику на военные рельсы. Весь бюджет мирного времени ориентирован на закупку и создание всего нужного для вооруженных сил", - написал Шмыгаль. Ранее украинский премьер утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам Шмыгаля, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1,296 триллиона гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.

https://ria.ru/20230916/mitingi-1896711898.html

https://ria.ru/20230906/raskhody-1894633913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, денис шмыгаль, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр