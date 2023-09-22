https://ria.ru/20230922/ukraina-1898018136.html
Украина направит на военные расходы более 54 миллиардов долларов за год
Украина направит на военные расходы более 54 миллиардов долларов за год - РИА Новости, 22.09.2023
Украина направит на военные расходы более 54 миллиардов долларов за год
Украина в текущем году направит на военные расходы 54,1 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:09
2023-09-22T14:09
2023-09-22T14:09
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украина в текущем году направит на военные расходы 54,1 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. "В целом государство направит на сектор безопасности и обороны в этом году почти 2 триллиона гривен (54,1 миллиарда долларов). Украина в прошлом году перевела экономику на военные рельсы. Весь бюджет мирного времени ориентирован на закупку и создание всего нужного для вооруженных сил", - написал Шмыгаль. Ранее украинский премьер утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам Шмыгаля, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1,296 триллиона гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.
https://ria.ru/20230916/mitingi-1896711898.html
https://ria.ru/20230906/raskhody-1894633913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, денис шмыгаль, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина направит на военные расходы более 54 миллиардов долларов за год
Шмыгаль: Украина направит на военные расходы 54,1 миллиарда долларов за год
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.
Украина в текущем году направит на военные расходы 54,1 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
.
"В целом государство направит на сектор безопасности и обороны в этом году почти 2 триллиона гривен (54,1 миллиарда долларов). Украина в прошлом году перевела экономику на военные рельсы. Весь бюджет мирного времени ориентирован на закупку и создание всего нужного для вооруженных сил", - написал Шмыгаль.
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Ранее украинский премьер утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам Шмыгаля, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1,296 триллиона гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко
заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.
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