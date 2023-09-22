https://ria.ru/20230922/udar-1898134147.html

Спецоперация, 22 сентября: ВСУ нанесли удар по зданию ЧФ в Севастополе

Спецоперация, 22 сентября: ВСУ нанесли удар по зданию ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 22.09.2023

Спецоперация, 22 сентября: ВСУ нанесли удар по зданию ЧФ в Севастополе

Об украинской атаке на штаб Черноморского флота, ходе спецоперации и намерении США передать Киеву ракеты ATACMS — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:59

2023-09-22T21:59

2023-09-22T22:34

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Об украинской атаке на штаб Черноморского флота, ходе спецоперации и намерении США передать Киеву ракеты ATACMS — в материале РИА Новости.Удар по СевастополюПо штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как отметил глава региона, в центре города от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах. Развожаев предупредил севастопольцев об обезвреживании упавшей рядом с театром Луначарского части ракеты. Он также заявил о возможности еще одной атаки и попросил жителей не ездить в центр города.По данным Минобороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести. Всего за минувшие сутки российская ПВО сбила пять украинских ракет, выпущенных по Севастополю.После украинской атаки на штаб Черноморского флота настало время нанести удары по центрам принятия решений в Киеве: Генеральному штабу, Минобороны и администрации Владимира Зеленского, заявил бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов. Ход спецоперацииКиев за сутки потерял на Донецком и Краснолиманском направлениях около 260 солдат, на Южнодонецком — до 110, Херсонском — до 80, Запорожском — до двадцати, Купянском — до двадцати, сообщили в Минобороны. Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников и десять снарядов РСЗО HIMARS.Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили три украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16 в Херсонской области.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали разведку боем, противника отбросили и частично подавили артиллерией. По его словам, ситуация на Артемовском направлении остается горячей, а сам Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны украинских войск. Подразделения Восточной группировки войск сорвали ротацию подразделений бригады морской пехоты Украины на Южнодонецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов.Силы ПВО сбили крылатые ракеты и беспилотники противника над территорией Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По данным Минобороны, украинскую ракету и два дрона уничтожили у западного побережья Крыма, также БПЛА перехватили в Туапсинском районе Краснодарского края и над территорией Белгородской и Курской областей. По меньшей мере пять человек пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. В Госдуме 26 сентября пройдет заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий Киева в отношении несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Совфеда.В миреВ Белом доме намерены поставить на Украину небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, об этом президент США Джо Байден уже уведомил Владимира Зеленского, сообщил телеканал NBC News. Как пишет газета The Washington Post, Соединенные Штаты "близки к решению" о передаче Киеву этого оружия в кассетном исполнении.Хозяин Белого дома заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут комплексы ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия. Первые американские танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе, добавил он. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что новый пакет помощи Киеву оценивается 128 миллионов долларов, поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее пакетов.Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Сергей Лавров обсудили на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию вокруг конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898060074.html

https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html

https://ria.ru/20230921/udar-1897776456.html

https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898126524.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1898046416.html

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