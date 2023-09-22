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В Москве определят лучшего учителя начальных классов - РИА Новости, 22.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:16 22.09.2023 (обновлено: 12:20 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/uchitel-1897975856.html
В Москве определят лучшего учителя начальных классов
В Москве определят лучшего учителя начальных классов - РИА Новости, 22.09.2023
В Москве определят лучшего учителя начальных классов
В Москве открывается заключительный этап Всероссийского конкурса "Первый учитель", сообщили в Минпросвещения. 28 сентября состоится торжественная церемония... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:16
2023-09-22T12:20
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Москве открывается заключительный этап Всероссийского конкурса "Первый учитель", сообщили в Минпросвещения. 28 сентября состоится торжественная церемония открытия с участием заместителя министра просвещения РФ Татьяны Васильевой, которая даст старт заключительному этапу конкурса.Очные испытания конкурса пройдут с 29 сентября по 5 октября в два тура. Первый тур – "Открытый урок" по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.Второй тур – "Пресс-конференция" для лауреатов конкурса. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской Федерации и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.Имя победителя Всероссийского конкурса "Первый учитель" будет объявлено 5 октября.В Год педагога и наставника впервые каждый учитель начальных классов страны мог попробовать свои силы в профессиональном состязании – Всероссийском профессиональном конкурсе "Первый учитель", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации.
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сн_образование, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор

В Москве определят лучшего учителя начальных классов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Москве открывается заключительный этап Всероссийского конкурса "Первый учитель", сообщили в Минпросвещения. 28 сентября состоится торжественная церемония открытия с участием заместителя министра просвещения РФ Татьяны Васильевой, которая даст старт заключительному этапу конкурса.
Очные испытания конкурса пройдут с 29 сентября по 5 октября в два тура. Первый тур – "Открытый урок" по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.
Второй тур – "Пресс-конференция" для лауреатов конкурса. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской Федерации и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.
Имя победителя Всероссийского конкурса "Первый учитель" будет объявлено 5 октября.
В Год педагога и наставника впервые каждый учитель начальных классов страны мог попробовать свои силы в профессиональном состязании – Всероссийском профессиональном конкурсе "Первый учитель", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации.
 
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