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В Москве определят лучшего учителя начальных классов

В Москве определят лучшего учителя начальных классов - РИА Новости, 22.09.2023

В Москве определят лучшего учителя начальных классов

В Москве открывается заключительный этап Всероссийского конкурса "Первый учитель", сообщили в Минпросвещения. 28 сентября состоится торжественная церемония... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:16

2023-09-22T12:16

2023-09-22T12:20

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Москве открывается заключительный этап Всероссийского конкурса "Первый учитель", сообщили в Минпросвещения. 28 сентября состоится торжественная церемония открытия с участием заместителя министра просвещения РФ Татьяны Васильевой, которая даст старт заключительному этапу конкурса.Очные испытания конкурса пройдут с 29 сентября по 5 октября в два тура. Первый тур – "Открытый урок" по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.Второй тур – "Пресс-конференция" для лауреатов конкурса. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности Российской Федерации и представителей СМИ. По итогам "Пресс-конференции" определится победитель конкурса.Имя победителя Всероссийского конкурса "Первый учитель" будет объявлено 5 октября.В Год педагога и наставника впервые каждый учитель начальных классов страны мог попробовать свои силы в профессиональном состязании – Всероссийском профессиональном конкурсе "Первый учитель", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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