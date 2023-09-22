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В России начались учения "Щит Союза" - РИА Новости, 22.09.2023
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03:15 22.09.2023
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В России начались учения "Щит Союза"
В России начались учения "Щит Союза" - РИА Новости, 22.09.2023
В России начались учения "Щит Союза"
Российско-белорусские учения "Щит Союза-2023" начнутся в пятницу в России и продлятся до 26 сентября. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:15
2023-09-22T03:15
россия
белоруссия
минск
сергей шойгу
безопасность
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Российско-белорусские учения "Щит Союза-2023" начнутся в пятницу в России и продлятся до 26 сентября. Учения в феврале анонсировало минобороны Белоруссии. Тогда в Минске подчеркнули, что "очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам". Также в министерстве обороны Белоруссии заявили, что военный союз "является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств". В 2021 году министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал "Щит Союза" ключевым событием по обеспечению военной безопасности России и Белоруссии. Учения "Щит Союза" проводятся один раз в два года, поочередно на территории двух стран Союзного государства. Замысел учений разработан с учетом анализа возможных вариантов возникновения угрозы военной безопасности Союзного государства и развязывания военного конфликта.
https://ria.ru/20230921/gosduma-1897786147.html
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россия, белоруссия, минск, сергей шойгу, безопасность
Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Шойгу, Безопасность
В России начались учения "Щит Союза"

В России начались российско-белорусские учения "Щит Союза"

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкВертолеты Ми-24 Военно-воздушных сил Белоруссии
Вертолеты Ми-24 Военно-воздушных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Вертолеты Ми-24 Военно-воздушных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Российско-белорусские учения "Щит Союза-2023" начнутся в пятницу в России и продлятся до 26 сентября.
Учения в феврале анонсировало минобороны Белоруссии. Тогда в Минске подчеркнули, что "очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам".
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Также в министерстве обороны Белоруссии заявили, что военный союз "является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств".
В 2021 году министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал "Щит Союза" ключевым событием по обеспечению военной безопасности России и Белоруссии.
Учения "Щит Союза" проводятся один раз в два года, поочередно на территории двух стран Союзного государства. Замысел учений разработан с учетом анализа возможных вариантов возникновения угрозы военной безопасности Союзного государства и развязывания военного конфликта.
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РоссияБелоруссияМинскСергей ШойгуБезопасность
 
 
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