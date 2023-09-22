https://ria.ru/20230922/ucheniya-1897919461.html

В России начались учения "Щит Союза"

В России начались учения "Щит Союза" - РИА Новости, 22.09.2023

В России начались учения "Щит Союза"

Российско-белорусские учения "Щит Союза-2023" начнутся в пятницу в России и продлятся до 26 сентября. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T03:15

2023-09-22T03:15

2023-09-22T03:15

россия

белоруссия

минск

сергей шойгу

безопасность

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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Российско-белорусские учения "Щит Союза-2023" начнутся в пятницу в России и продлятся до 26 сентября. Учения в феврале анонсировало минобороны Белоруссии. Тогда в Минске подчеркнули, что "очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам". Также в министерстве обороны Белоруссии заявили, что военный союз "является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств". В 2021 году министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал "Щит Союза" ключевым событием по обеспечению военной безопасности России и Белоруссии. Учения "Щит Союза" проводятся один раз в два года, поочередно на территории двух стран Союзного государства. Замысел учений разработан с учетом анализа возможных вариантов возникновения угрозы военной безопасности Союзного государства и развязывания военного конфликта.

https://ria.ru/20230921/gosduma-1897786147.html

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россия, белоруссия, минск, сергей шойгу, безопасность