https://ria.ru/20230922/strana-1898062086.html

Шри-Ланка остается дружественной России страной, заявила посол

Шри-Ланка остается дружественной России страной, заявила посол - РИА Новости, 22.09.2023

Шри-Ланка остается дружественной России страной, заявила посол

Шри-Ланка остается дружественной России страной, заявила посол этой страны в РФ Джанита Лиянаге. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:16

2023-09-22T16:16

2023-09-22T16:16

в мире

россия

шри-ланка

украина

владимир путин

джанита лиянаге

московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Шри-Ланка остается дружественной России страной, заявила посол этой страны в РФ Джанита Лиянаге. "Мы хорошо помним, как Россия помогала нам, когда мы переживали трудные времена. Сегодня Шри-Ланка не поддерживает санкции, выступления, направленные против России. Мы являемся дружественной страной", - заявила Джанита Лиянаге, выступая на встрече шри-лайнкийских и российских бизнесменов в Московской Торгово-Промышленной палате. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230920/kapital-1897611476.html

https://ria.ru/20230918/gd-1897027944.html

россия

шри-ланка

украина

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в мире, россия, шри-ланка, украина, владимир путин, джанита лиянаге, московская торгово-промышленная палата