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Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с соседями
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с соседями - РИА Новости, 22.09.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с соседями
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить отношения России с соседними странами, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:09
2023-09-22T13:09
2023-09-22T14:41
владимир путин
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
михаил мишустин
александр бортников
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить отношения России с соседними странами, сообщили на сайте Кремля."Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями и партнерами", — заявил президент.Глава государства отметил, что круг вопросов по этой теме затрагивает экономику, гуманитарное сотрудничество и безопасность в регионе. Первым докладчиком стал директор ФСБ Александр Бортников.Кроме того, в мероприятии принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, директор СВР Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, на совещании присутствуют глава администрации Кремля Антон Вайно и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимир Путин, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Михаил Мишустин, Александр Бортников, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с соседями
Кремль: Путин провел заседание Совбеза на тему отношений с ближайшими соседями