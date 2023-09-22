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США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности - РИА Новости, 22.09.2023
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00:35 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897911930.html
США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности
США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности - РИА Новости, 22.09.2023
США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности
США и постсоветские республики Центральной Азии в совместном заявлении выразили стремление к укреплению сотрудничества в сфере безопасности, назвав его... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:35
2023-09-22T00:35
в мире
сша
центральная азия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. США и постсоветские республики Центральной Азии в совместном заявлении выразили стремление к укреплению сотрудничества в сфере безопасности, назвав его "краеугольным камнем" поддержания суверенитета стран региона. Документ появился по итогам состоявшейся на этой неделе в Нью-Йорке встречи президента Джо Байдена с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые, согласно тексту, приветствовали намерение США "поддерживать и расширять американо-центральноазиатские партнерства". "Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в сфере безопасности в качестве необходимого краеугольного камня противодействия на общие региональные вызовы, а также поддержания суверенитета и независимости центральноазиатских государств", - говорится в заявлении, которое опубликовал Белый дом. Стороны заявили, в частности, о готовности к взаимодействию в вопросах обороны, правоохранительной и контртеррористической деятельности, охраны границ и упорядочивания миграции, репатриации граждан из северо-восточной Сирии, борьбы с "радикализацией, ведущей к насилию". США пообещали "приоритезировать инструменты содействия в сфере безопасности и иные ресурсы" для развития сотрудничества со странами региона. Ситуацию в Афганистана подписанты назвали "важным фактором безопасности и стабильности" в регионе, декларировали желание видеть страну "свободной от терроризма, уважающей права человека и фундаментальные свободы &lt;...&gt;, живущей в мире с собой и соседями, создавшей инклюзивное правительство". Прочими направлениями сотрудничества стороны объявили, в частности, "экономический и энергетический коридор С5+1", энергетическую безопасность и борьбу с изменением климата, развитие "человеческого измерения" в деятельности С5+1.
https://ria.ru/20230920/kirgiziya-1897425185.html
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в мире, сша, центральная азия, джо байден
В мире, США, Центральная Азия, Джо Байден
США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности

Заявление: США и Центральная Азия будут развивать сотрудничество по безопасности

© AP PhotoНациональные флаги Казахстана, Кыргызстана, США, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана
Национальные флаги Казахстана, Кыргызстана, США, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo
Национальные флаги Казахстана, Кыргызстана, США, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. США и постсоветские республики Центральной Азии в совместном заявлении выразили стремление к укреплению сотрудничества в сфере безопасности, назвав его "краеугольным камнем" поддержания суверенитета стран региона.
Документ появился по итогам состоявшейся на этой неделе в Нью-Йорке встречи президента Джо Байдена с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые, согласно тексту, приветствовали намерение США "поддерживать и расширять американо-центральноазиатские партнерства".
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"Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в сфере безопасности в качестве необходимого краеугольного камня противодействия на общие региональные вызовы, а также поддержания суверенитета и независимости центральноазиатских государств", - говорится в заявлении, которое опубликовал Белый дом.
Стороны заявили, в частности, о готовности к взаимодействию в вопросах обороны, правоохранительной и контртеррористической деятельности, охраны границ и упорядочивания миграции, репатриации граждан из северо-восточной Сирии, борьбы с "радикализацией, ведущей к насилию".
США пообещали "приоритезировать инструменты содействия в сфере безопасности и иные ресурсы" для развития сотрудничества со странами региона.
Ситуацию в Афганистана подписанты назвали "важным фактором безопасности и стабильности" в регионе, декларировали желание видеть страну "свободной от терроризма, уважающей права человека и фундаментальные свободы <...>, живущей в мире с собой и соседями, создавшей инклюзивное правительство".
Прочими направлениями сотрудничества стороны объявили, в частности, "экономический и энергетический коридор С5+1", энергетическую безопасность и борьбу с изменением климата, развитие "человеческого измерения" в деятельности С5+1.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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В миреСШАЦентральная АзияДжо Байден
 
 
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