https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897911930.html

США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности

США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности - РИА Новости, 22.09.2023

США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности

США и постсоветские республики Центральной Азии в совместном заявлении выразили стремление к укреплению сотрудничества в сфере безопасности, назвав его... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T00:35

2023-09-22T00:35

2023-09-22T00:35

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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. США и постсоветские республики Центральной Азии в совместном заявлении выразили стремление к укреплению сотрудничества в сфере безопасности, назвав его "краеугольным камнем" поддержания суверенитета стран региона. Документ появился по итогам состоявшейся на этой неделе в Нью-Йорке встречи президента Джо Байдена с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые, согласно тексту, приветствовали намерение США "поддерживать и расширять американо-центральноазиатские партнерства". "Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в сфере безопасности в качестве необходимого краеугольного камня противодействия на общие региональные вызовы, а также поддержания суверенитета и независимости центральноазиатских государств", - говорится в заявлении, которое опубликовал Белый дом. Стороны заявили, в частности, о готовности к взаимодействию в вопросах обороны, правоохранительной и контртеррористической деятельности, охраны границ и упорядочивания миграции, репатриации граждан из северо-восточной Сирии, борьбы с "радикализацией, ведущей к насилию". США пообещали "приоритезировать инструменты содействия в сфере безопасности и иные ресурсы" для развития сотрудничества со странами региона. Ситуацию в Афганистана подписанты назвали "важным фактором безопасности и стабильности" в регионе, декларировали желание видеть страну "свободной от терроризма, уважающей права человека и фундаментальные свободы <...>, живущей в мире с собой и соседями, создавшей инклюзивное правительство". Прочими направлениями сотрудничества стороны объявили, в частности, "экономический и энергетический коридор С5+1", энергетическую безопасность и борьбу с изменением климата, развитие "человеческого измерения" в деятельности С5+1.

https://ria.ru/20230920/kirgiziya-1897425185.html

https://ria.ru/20230623/prioritety-1879987387.html

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в мире, сша, центральная азия, джо байден