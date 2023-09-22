https://ria.ru/20230922/siriya-1897994242.html

Сирия благодарна Китаю за поддержку, заявил Асад

Сирия благодарна Китаю за поддержку, заявил Асад - РИА Новости, 22.09.2023

Сирия благодарна Китаю за поддержку, заявил Асад

Сирия благодарна Китаю за поддержку и ожидает конструктивную роль Пекина на международной арене, заявил сирийский президент Башар Асад в ходе встречи с... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:17

2023-09-22T13:17

2023-09-22T13:17

в мире

китай

сирия

ханчжоу

си цзиньпин

башар асад

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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Сирия благодарна Китаю за поддержку и ожидает конструктивную роль Пекина на международной арене, заявил сирийский президент Башар Асад в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу, его слова опубликовало сирийское государственное телевидение. "Выражаю благодарность вам лично и китайскому правительству за все, что вы сделали для поддержки сирийского народа в его проблеме и страданиях", - сказал Асад. Сирийский президент отметил, что в Дамаске ожидают конструктивную роль Китая на международной арене. Кроме того, Асад выразил надежду, что его встреча с Си Цзиньпином позволит установить долгосрочное и широкое стратегическое сотрудничество между Сирией и Китаем в различных сферах. В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20230922/siriya-1897977620.html

https://ria.ru/20230922/kitay-1897974583.html

китай

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ханчжоу

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сирия, ханчжоу, си цзиньпин, башар асад