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Сирия благодарна Китаю за поддержку, заявил Асад - РИА Новости, 22.09.2023
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13:17 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/siriya-1897994242.html
Сирия благодарна Китаю за поддержку, заявил Асад
Сирия благодарна Китаю за поддержку, заявил Асад - РИА Новости, 22.09.2023
Сирия благодарна Китаю за поддержку, заявил Асад
Сирия благодарна Китаю за поддержку и ожидает конструктивную роль Пекина на международной арене, заявил сирийский президент Башар Асад в ходе встречи с... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:17
2023-09-22T13:17
в мире
китай
сирия
ханчжоу
си цзиньпин
башар асад
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Сирия благодарна Китаю за поддержку и ожидает конструктивную роль Пекина на международной арене, заявил сирийский президент Башар Асад в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу, его слова опубликовало сирийское государственное телевидение. "Выражаю благодарность вам лично и китайскому правительству за все, что вы сделали для поддержки сирийского народа в его проблеме и страданиях", - сказал Асад. Сирийский президент отметил, что в Дамаске ожидают конструктивную роль Китая на международной арене. Кроме того, Асад выразил надежду, что его встреча с Си Цзиньпином позволит установить долгосрочное и широкое стратегическое сотрудничество между Сирией и Китаем в различных сферах. В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20230922/siriya-1897977620.html
https://ria.ru/20230922/kitay-1897974583.html
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в мире, китай, сирия, ханчжоу, си цзиньпин, башар асад
В мире, Китай, Сирия, Ханчжоу, Си Цзиньпин, Башар Асад
Сирия благодарна Китаю за поддержку, заявил Асад

Башар Асад: Сирия ожидает конструктивную роль Китая в мире

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Сирия благодарна Китаю за поддержку и ожидает конструктивную роль Пекина на международной арене, заявил сирийский президент Башар Асад в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу, его слова опубликовало сирийское государственное телевидение.
"Выражаю благодарность вам лично и китайскому правительству за все, что вы сделали для поддержки сирийского народа в его проблеме и страданиях", - сказал Асад.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин
12:22
Сирийский президент отметил, что в Дамаске ожидают конструктивную роль Китая на международной арене.
Кроме того, Асад выразил надежду, что его встреча с Си Цзиньпином позволит установить долгосрочное и широкое стратегическое сотрудничество между Сирией и Китаем в различных сферах.
В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу.
Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства
12:12
 
В миреКитайСирияХанчжоуСи ЦзиньпинБашар Асад
 
 
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