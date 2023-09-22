Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай поддерживает Сирию в противодействии вмешательству
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, а также в деле защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
“Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, противостоянию одностороннему запугиванию, а также в деле защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности”, - сказал Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул, что Китай поддерживает Сирию в деле укрепления возможностей по борьбе с терроризмом.
В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу.
Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.