https://ria.ru/20230922/siriya-1897977620.html

Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин

Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.09.2023

Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин

Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, а также в деле защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, заявил... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:22

2023-09-22T12:22

2023-09-22T12:44

в мире

китай

сирия

си цзиньпин

башар асад

ханчжоу

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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, а также в деле защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, его слова приводит Центральное телевидение Китая.“Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, противостоянию одностороннему запугиванию, а также в деле защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности”, - сказал Си Цзиньпин.Он также подчеркнул, что Китай поддерживает Сирию в деле укрепления возможностей по борьбе с терроризмом.В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу.Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20230922/kitay-1897974583.html

https://ria.ru/20230508/kitay-1870451987.html

китай

сирия

ханчжоу

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сирия, си цзиньпин, башар асад, ханчжоу