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Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.09.2023
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12:22 22.09.2023 (обновлено: 12:44 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/siriya-1897977620.html
Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.09.2023
Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, а также в деле защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, заявил... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:22
2023-09-22T12:44
в мире
китай
сирия
си цзиньпин
башар асад
ханчжоу
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, а также в деле защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, его слова приводит Центральное телевидение Китая.“Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, противостоянию одностороннему запугиванию, а также в деле защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности”, - сказал Си Цзиньпин.Он также подчеркнул, что Китай поддерживает Сирию в деле укрепления возможностей по борьбе с терроризмом.В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу.Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20230922/kitay-1897974583.html
https://ria.ru/20230508/kitay-1870451987.html
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в мире, китай, сирия, си цзиньпин, башар асад, ханчжоу
В мире, Китай, Сирия, Си Цзиньпин, Башар Асад, Ханчжоу
Китай поддерживает Сирию в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Сирию в противодействии вмешательству

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, а также в деле защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
“Китай поддерживает Сирию в противодействии иностранному вмешательству, противостоянию одностороннему запугиванию, а также в деле защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности”, - сказал Си Цзиньпин.
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Он также подчеркнул, что Китай поддерживает Сирию в деле укрепления возможностей по борьбе с терроризмом.
В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу.
Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
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