https://ria.ru/20230922/siriya-1897961142.html

Китай и Сирия установили стратегическое партнерство

Китай и Сирия установили стратегическое партнерство - РИА Новости, 22.09.2023

Китай и Сирия установили стратегическое партнерство

Китай и Сирия объявят об установлении отношений стратегического партнерства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом САР Башаром Асадом,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:32

2023-09-22T11:32

2023-09-22T15:13

в мире

китай

сирия

си цзиньпин

башар асад

ханчжоу

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ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Китай и Сирия объявят об установлении отношений стратегического партнерства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом САР Башаром Асадом, видео со встречи показало Центральное телевидение Китая."Сегодня мы совместно объявим об установлении отношений стратегического партнерства, которое станет важной вехой в истории отношений между двумя странами", — сказал китайский лидер.Он подчеркнул, что Пекин готов развивать дружественное сотрудничество с Дамаском."Перед лицом международной ситуации, полной нестабильности и неопределенности, Китай готов продолжать сотрудничать с Сирией, твердо поддерживать друг друга, развивать дружественное сотрудничество и совместно защищать международную справедливость", — отметил Си Цзиньпин.В четверг Асад прибыл в Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в страну по приглашению председателя КНР. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что президент Сирии примет участие в церемонии открытия в этом городе XIX Азиатских игр.Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее он совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20230508/kitay-1870451987.html

https://ria.ru/20230321/suverenitet-1859593737.html

китай

сирия

ханчжоу

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сирия, си цзиньпин, башар асад, ханчжоу