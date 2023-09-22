https://ria.ru/20230922/siriya-1897961142.html
Китай и Сирия установили стратегическое партнерство
Китай и Сирия установили стратегическое партнерство - РИА Новости, 22.09.2023
Китай и Сирия установили стратегическое партнерство
Китай и Сирия объявят об установлении отношений стратегического партнерства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом САР Башаром Асадом,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:32
2023-09-22T11:32
2023-09-22T15:13
в мире
китай
сирия
си цзиньпин
башар асад
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ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Китай и Сирия объявят об установлении отношений стратегического партнерства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом САР Башаром Асадом, видео со встречи показало Центральное телевидение Китая."Сегодня мы совместно объявим об установлении отношений стратегического партнерства, которое станет важной вехой в истории отношений между двумя странами", — сказал китайский лидер.Он подчеркнул, что Пекин готов развивать дружественное сотрудничество с Дамаском."Перед лицом международной ситуации, полной нестабильности и неопределенности, Китай готов продолжать сотрудничать с Сирией, твердо поддерживать друг друга, развивать дружественное сотрудничество и совместно защищать международную справедливость", — отметил Си Цзиньпин.В четверг Асад прибыл в Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в страну по приглашению председателя КНР. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что президент Сирии примет участие в церемонии открытия в этом городе XIX Азиатских игр.Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее он совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20230508/kitay-1870451987.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сирия, си цзиньпин, башар асад, ханчжоу
В мире, Китай, Сирия, Си Цзиньпин, Башар Асад, Ханчжоу
Китай и Сирия установили стратегическое партнерство
Си Цзиньпин: Китай и Сирия объявят об установлении стратегического партнерства
ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Китай и Сирия объявят об установлении отношений стратегического партнерства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом САР Башаром Асадом, видео со встречи показало Центральное телевидение Китая.
"Сегодня мы совместно объявим об установлении отношений стратегического партнерства, которое станет важной вехой в истории отношений между двумя странами", — сказал китайский лидер.
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Он подчеркнул, что Пекин готов развивать дружественное сотрудничество с Дамаском.
"Перед лицом международной ситуации, полной нестабильности и неопределенности, Китай готов продолжать сотрудничать с Сирией, твердо поддерживать друг друга, развивать дружественное сотрудничество и совместно защищать международную справедливость", — отметил Си Цзиньпин.
В четверг Асад прибыл в Ханчжоу
, с посещения которого начинается его визит в страну по приглашению председателя КНР. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что президент Сирии примет участие в церемонии открытия в этом городе XIX Азиатских игр.
Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее он совершал визиты в Россию
, Иран, ОАЭ, Оман
и Саудовскую Аравию
.
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