https://ria.ru/20230922/sila-1898141626.html

США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе

США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023

США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе

США выступают против применения силы Азербайджаном и Арменией в Карабахе, считая, что такой подход противоречит усилиям по достижению справедливого мира в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T23:04

2023-09-22T23:04

2023-09-22T23:14

в мире

здоровье - общество

азербайджан

сша

энтони блинкен

армения

оон

ситуация в нагорном карабахе

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. США выступают против применения силы Азербайджаном и Арменией в Карабахе, считая, что такой подход противоречит усилиям по достижению справедливого мира в регионе, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы хотели бы четко донести, что считаем применение силы неприемлемым. Оно идет вразрез с усилиями, которые мы прилагаем, но, что важнее, прилагают обе страны для установления справедливого мира в регионе", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Глава американской дипломатии также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Карабахе. "Я обеспокоен необходимостью обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций к населению (Нагорного Карабаха). Этот вопрос также является для нас приоритетным", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

азербайджан

сша

армения

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в мире, здоровье - общество, азербайджан, сша, энтони блинкен, армения, оон, ситуация в нагорном карабахе