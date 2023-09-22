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США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе
США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023
США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе
США выступают против применения силы Азербайджаном и Арменией в Карабахе, считая, что такой подход противоречит усилиям по достижению справедливого мира в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:04
2023-09-22T23:04
2023-09-22T23:14
в мире
здоровье - общество
азербайджан
сша
энтони блинкен
армения
оон
ситуация в нагорном карабахе
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. США выступают против применения силы Азербайджаном и Арменией в Карабахе, считая, что такой подход противоречит усилиям по достижению справедливого мира в регионе, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы хотели бы четко донести, что считаем применение силы неприемлемым. Оно идет вразрез с усилиями, которые мы прилагаем, но, что важнее, прилагают обе страны для установления справедливого мира в регионе", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Глава американской дипломатии также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Карабахе. "Я обеспокоен необходимостью обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций к населению (Нагорного Карабаха). Этот вопрос также является для нас приоритетным", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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в мире, здоровье - общество, азербайджан, сша, энтони блинкен, армения, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Здоровье - Общество, Азербайджан, США, Энтони Блинкен, Армения, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
США выступили против применения силы участниками конфликта в Карабахе
Блинкен: США выступают против применения силы участниками конфликта в Карабахе