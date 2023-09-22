https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898032303.html
В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ
В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ - РИА Новости, 22.09.2023
В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ
Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:48
2023-09-22T14:48
2023-09-22T15:18
специальная военная операция на украине
россия
севастополь
безопасность
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны.Таким образом ведомство скорректировало свое первоначальное сообщение, что военнослужащий погиб.В ходе нападения повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет.Об ударе по штабу ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места ЧП.Работают спасатели и все экстренные службы.Власти перекрыли движение в центре города из-за "специальных мероприятий".ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные российские территории. Так, в ночь на 21 сентября средства ПВО уничтожили над Крымом 19 дронов.
https://ria.ru/20230922/bakhchisaray-1898019218.html
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Севастополь, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ
Минобороны: один военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ