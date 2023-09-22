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В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 22.09.2023 (обновлено: 15:18 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898032303.html
В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ
В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ - РИА Новости, 22.09.2023
В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ
Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:48
2023-09-22T15:18
специальная военная операция на украине
россия
севастополь
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны.Таким образом ведомство скорректировало свое первоначальное сообщение, что военнослужащий погиб.В ходе нападения повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет.Об ударе по штабу ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места ЧП.Работают спасатели и все экстренные службы.Власти перекрыли движение в центре города из-за "специальных мероприятий".ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные российские территории. Так, в ночь на 21 сентября средства ПВО уничтожили над Крымом 19 дронов.
https://ria.ru/20230922/bakhchisaray-1898019218.html
россия
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россия, севастополь, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Севастополь, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ

Минобороны: один военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны.
Таким образом ведомство скорректировало свое первоначальное сообщение, что военнослужащий погиб.
В ходе нападения повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет.
Об ударе по штабу ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места ЧП.
Работают спасатели и все экстренные службы.
Власти перекрыли движение в центре города из-за "специальных мероприятий".
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные российские территории. Так, в ночь на 21 сентября средства ПВО уничтожили над Крымом 19 дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСевастопольБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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