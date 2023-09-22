https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898032303.html

В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ

В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ - РИА Новости, 22.09.2023

В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ

Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:48

2023-09-22T14:48

2023-09-22T15:18

специальная военная операция на украине

россия

севастополь

безопасность

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны.Таким образом ведомство скорректировало свое первоначальное сообщение, что военнослужащий погиб.В ходе нападения повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет.Об ударе по штабу ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места ЧП.Работают спасатели и все экстренные службы.Власти перекрыли движение в центре города из-за "специальных мероприятий".ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные российские территории. Так, в ночь на 21 сентября средства ПВО уничтожили над Крымом 19 дронов.

https://ria.ru/20230922/bakhchisaray-1898019218.html

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, севастополь, безопасность, ситуация в днр и лнр