https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898060074.html
Командующий ВВС Украины фактически признался в ударе по Севастополю
Командующий ВВС Украины фактически признался в ударе по Севастополю - РИА Новости, 22.09.2023
Командующий ВВС Украины фактически признался в ударе по Севастополю
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем телеграм-канале фактически подтвердил информацию о том, что удар по штабу Черноморского флота РФ в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:09
2023-09-22T16:09
2023-09-22T16:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
севастополь
вооруженные силы украины
воздушные силы украины
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896091573_0:138:3235:1958_1920x0_80_0_0_5d5de861b229d1d4ae9b619135521fcf.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем телеграм-канале фактически подтвердил информацию о том, что удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен украинскими пилотами. Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. "Мы же обещали, что "дальше будет"... В который раз поблагодарю летчиков Воздушных сил (Украины)", - написал Олещук. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898052669.html
россия
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896091573_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_dbdc656c47a3f8e8ec43d5e611b93ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, севастополь, вооруженные силы украины, воздушные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Воздушные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Командующий ВВС Украины фактически признался в ударе по Севастополю
Командующий ВВС Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесли ВСУ