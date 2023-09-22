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В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи - РИА Новости, 22.09.2023
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12:14 22.09.2023 (обновлено: 12:15 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/seul-1897975693.html
В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи
В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи - РИА Новости, 22.09.2023
В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном в четверг заявил о том, что высказывания южнокорейского президента... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:14
2023-09-22T12:15
андрей руденко
юн сок ель
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
южная корея
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном в четверг заявил о том, что высказывания южнокорейского президента на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявили в российском дипведомстве. "С российской стороны привлечено внимание к недружественным высказываниям президента РК Юн Сок Еля в адрес России в ходе его выступления на сегменте высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, наносящим серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям. К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование", - говорится в комментарии на сайте дипведомства. Посол обещал незамедлительно доложить в Сеул позицию российской стороны, указали в российском МИД. Стороны обсудили также вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Северо-Восточной Азии.
https://ria.ru/20230809/koreya-1888976367.html
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андрей руденко, юн сок ель, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, южная корея
Андрей Руденко, Юн Сок Ель, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, Южная Корея
В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи

МИД: заявления главы Южной Кореи Юн Сок Еля наносят ущерб отношениям с Россией

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном в четверг заявил о том, что высказывания южнокорейского президента на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявили в российском дипведомстве.
"С российской стороны привлечено внимание к недружественным высказываниям президента РК Юн Сок Еля в адрес России в ходе его выступления на сегменте высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, наносящим серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям. К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование", - говорится в комментарии на сайте дипведомства.
Посол обещал незамедлительно доложить в Сеул позицию российской стороны, указали в российском МИД.
Стороны обсудили также вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Северо-Восточной Азии.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
СМИ: Южная Корея примет участие в группе по реализации "формулы мира" Киева
9 августа, 07:00
 
Андрей РуденкоЮн Сок ЕльГенеральная Ассамблея ООНООНВ миреЮжная Корея
 
 
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