https://ria.ru/20230922/seul-1897975693.html

В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи

В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи - РИА Новости, 22.09.2023

В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном в четверг заявил о том, что высказывания южнокорейского президента... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:14

2023-09-22T12:14

2023-09-22T12:15

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном в четверг заявил о том, что высказывания южнокорейского президента на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявили в российском дипведомстве. "С российской стороны привлечено внимание к недружественным высказываниям президента РК Юн Сок Еля в адрес России в ходе его выступления на сегменте высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, наносящим серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям. К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование", - говорится в комментарии на сайте дипведомства. Посол обещал незамедлительно доложить в Сеул позицию российской стороны, указали в российском МИД. Стороны обсудили также вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Северо-Восточной Азии.

https://ria.ru/20230809/koreya-1888976367.html

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андрей руденко, юн сок ель, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, южная корея