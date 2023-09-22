https://ria.ru/20230922/seul-1897975693.html
В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи
В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи - РИА Новости, 22.09.2023
В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном в четверг заявил о том, что высказывания южнокорейского президента... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:14
2023-09-22T12:14
2023-09-22T12:15
андрей руденко
юн сок ель
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном в четверг заявил о том, что высказывания южнокорейского президента на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям, заявили в российском дипведомстве. "С российской стороны привлечено внимание к недружественным высказываниям президента РК Юн Сок Еля в адрес России в ходе его выступления на сегменте высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, наносящим серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям. К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование", - говорится в комментарии на сайте дипведомства. Посол обещал незамедлительно доложить в Сеул позицию российской стороны, указали в российском МИД. Стороны обсудили также вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Северо-Восточной Азии.
https://ria.ru/20230809/koreya-1888976367.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей руденко, юн сок ель, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, южная корея
Андрей Руденко, Юн Сок Ель, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, Южная Корея
В МИД ответили на недружественные высказывания главы Южной Кореи
МИД: заявления главы Южной Кореи Юн Сок Еля наносят ущерб отношениям с Россией