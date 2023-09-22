https://ria.ru/20230922/putin-1897981769.html
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2023
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках переговоров между главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом заявил, что... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:37
2023-09-22T12:37
2023-09-22T12:45
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
анкара (провинция)
дмитрий песков
зерновая сделка
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках переговоров между главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом заявил, что пока подвижек нет, как и точной даты разговора.Ранее Анкара сообщила, что рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран."Нет, пока подвижек нет. Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часты, поэтому здесь никакой проблемы не будет при необходимости", - сказал Пеков.
https://ria.ru/20230922/turtsiya-1897938945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, анкара (провинция), дмитрий песков, зерновая сделка
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Анкара (провинция), Дмитрий Песков, Зерновая сделка
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана
Песков: точной даты переговоров Путина и Эрдогана пока нет