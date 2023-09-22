https://ria.ru/20230922/putin-1897981769.html

Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана

Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2023

Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках переговоров между главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом заявил, что... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:37

2023-09-22T12:37

2023-09-22T12:45

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

анкара (провинция)

дмитрий песков

зерновая сделка

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках переговоров между главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом заявил, что пока подвижек нет, как и точной даты разговора.Ранее Анкара сообщила, что рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран."Нет, пока подвижек нет. Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часты, поэтому здесь никакой проблемы не будет при необходимости", - сказал Пеков.

https://ria.ru/20230922/turtsiya-1897938945.html

россия

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, анкара (провинция), дмитрий песков, зерновая сделка