Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 22.09.2023 (обновлено: 12:45 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/putin-1897981769.html
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2023
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках переговоров между главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом заявил, что... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:37
2023-09-22T12:45
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
анкара (провинция)
дмитрий песков
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках переговоров между главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом заявил, что пока подвижек нет, как и точной даты разговора.Ранее Анкара сообщила, что рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран."Нет, пока подвижек нет. Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часты, поэтому здесь никакой проблемы не будет при необходимости", - сказал Пеков.
https://ria.ru/20230922/turtsiya-1897938945.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, анкара (провинция), дмитрий песков, зерновая сделка
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Анкара (провинция), Дмитрий Песков, Зерновая сделка
Песков рассказал о подготовке переговоров Путина и Эрдогана

Песков: точной даты переговоров Путина и Эрдогана пока нет

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о сроках переговоров между главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом заявил, что пока подвижек нет, как и точной даты разговора.
Ранее Анкара сообщила, что рассчитывает на телефонные переговоры президентов России и Турции по "зерновой сделке" в ближайшие дни, стороны обсудят предложенный Россией проект "газового хаба" и переработку российского зерна для нуждающихся в продовольствии африканских стран.
"Нет, пока подвижек нет. Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часты, поэтому здесь никакой проблемы не будет при необходимости", - сказал Пеков.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Источник: Анкара рассчитывает на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
09:51
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияАнкара (провинция)Дмитрий ПесковЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала