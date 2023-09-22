https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898124508.html

В Ереване колонна демонстрантов подошла к зданию посольства России

В Ереване колонна демонстрантов подошла к зданию посольства России - РИА Новости, 22.09.2023

В Ереване колонна демонстрантов подошла к зданию посольства России

Колонна демонстрантов в центре Еревана подошла к зданию российского посольства, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:39

2023-09-22T20:39

2023-09-22T21:21

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

россия

азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Колонна демонстрантов в центре Еревана подошла к зданию российского посольства, сообщил корреспондент РИА Новости.Перед зданием выставили полицейское оцепление. Вскоре группа протестующих направилась к остальным участникам манифестации.Сейчас обстановка у посольства спокойная. Отдельные группы демонстрантов пытаются перекрывать движение в разных частях города.Антиправительственные митинги, начавшиеся во вторник, не утихают до сих пор. В пятницу утром протестующие перекрыли движение на площади Республики в центре Еревана. Они блокируют прилегающие улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.Протесты в центре армянской столицы разгорелись 19 сентября, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе ликвидации карабахских вооруженных формирований.Протестующие в Ереване требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, ставя ему в вину признание суверенитета Азербайджана над Карабахом.

https://ria.ru/20230922/erevan-1897970179.html

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Манифест в центре Еревана Колонна манифестантов, собравшихся в центре Еревана, подошла к зданию посольства РФ, перед ним выставлено полицейское оцепление. Отдельные группы участников протеста пытаются перекрывать движение в разных частях города. 2023-09-22T20:39 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, россия, азербайджан, никол пашинян