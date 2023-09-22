https://ria.ru/20230922/proizvoditelnost-1897948414.html

Сто новосибирских предприятий улучшат производительность по нацпроекту

Сто новосибирских предприятий улучшат производительность по нацпроекту - РИА Новости, 22.09.2023

Сто новосибирских предприятий улучшат производительность по нацпроекту

Сотое предприятие Новосибирской области вступило в национальный проект "Производительность труда" и планирует в 1,5 раза увеличить производство акриловых ванн,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:36

2023-09-22T10:36

2023-09-22T10:36

новосибирская область

экономика

технологии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

казахстан

белоруссия

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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Сотое предприятие Новосибирской области вступило в национальный проект "Производительность труда" и планирует в 1,5 раза увеличить производство акриловых ванн, сообщает правительство региона. "Мы достигли важного результата – технологии бережливого производства и улучшение производительности труда внедряют уже 100 крупных предприятий Новосибирской области. После ухода иностранных компаний с российского рынка участники нацпроекта "Производительность труда" содействуют наращиванию выпуска российской продукции, а центры компетенций выполняют важнейшую функцию импортозамещения консалтинговых услуг", - сообщил глава минэкономразвития региона Лев Решетников. Он отметил, что общая численность персонала предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" в Новосибирской области составляет более 20,5 тысячи человек, суммарная выручка предприятий - более 140 миллиардов рублей. Производитель изделий для ванных комнат "СибПласт" стал сотым предприятием в Новосибирской области, вступившим в национальный проект. Компания планирует нарастить количество выпускаемых изделий в полтора раза. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдавию, Киргизию и другие страны. Предприятие подписало соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области, которое курирует нацпроект в регионе. Также соглашение подписано с Агентством инвестиционного развития (АИР) региона. Эксперты Регионального центра компетенций АИР будут помогать команде предприятия оптимизировать процессы. Чтобы повысить производительность труда, в компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить четкую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах. "Уже несколько лет мы активно развиваем производство: создаем новые рабочие места, закупаем новое оборудование, строим дополнительные складские и производственные помещения, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции. Основная цель участия в проекте – увеличение количества выпускаемой продукции на 50% – до 20 тысяч изделий в месяц", – сообщил коммерческий директор "СибПласт" Алексей Зиборов. Нацпроект "Производительность труда" в Новосибирской области реализуется с 2019 года. Всего за этот период поступило заявок от более чем 150 предприятий по пяти отраслям, к настоящему моменту в разной стадии реализации проекта находятся 100 крупных компаний. Минэкономразвития России прорабатывает вопрос продления нацпроекта до 2030 года и расширения отраслей: планируется вхождение предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.

https://ria.ru/20230921/zhile-1897714518.html

https://ria.ru/20230816/marketpleys-1890326536.html

новосибирская область

казахстан

белоруссия

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новосибирская область, экономика, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), казахстан, белоруссия