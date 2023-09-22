https://ria.ru/20230922/proizvoditelnost-1897948414.html
Сто новосибирских предприятий улучшат производительность по нацпроекту
Сто новосибирских предприятий улучшат производительность по нацпроекту - РИА Новости, 22.09.2023
Сто новосибирских предприятий улучшат производительность по нацпроекту
Сотое предприятие Новосибирской области вступило в национальный проект "Производительность труда" и планирует в 1,5 раза увеличить производство акриловых ванн,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:36
2023-09-22T10:36
2023-09-22T10:36
новосибирская область
экономика
технологии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
казахстан
белоруссия
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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Сотое предприятие Новосибирской области вступило в национальный проект "Производительность труда" и планирует в 1,5 раза увеличить производство акриловых ванн, сообщает правительство региона. "Мы достигли важного результата – технологии бережливого производства и улучшение производительности труда внедряют уже 100 крупных предприятий Новосибирской области. После ухода иностранных компаний с российского рынка участники нацпроекта "Производительность труда" содействуют наращиванию выпуска российской продукции, а центры компетенций выполняют важнейшую функцию импортозамещения консалтинговых услуг", - сообщил глава минэкономразвития региона Лев Решетников. Он отметил, что общая численность персонала предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" в Новосибирской области составляет более 20,5 тысячи человек, суммарная выручка предприятий - более 140 миллиардов рублей. Производитель изделий для ванных комнат "СибПласт" стал сотым предприятием в Новосибирской области, вступившим в национальный проект. Компания планирует нарастить количество выпускаемых изделий в полтора раза. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдавию, Киргизию и другие страны. Предприятие подписало соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области, которое курирует нацпроект в регионе. Также соглашение подписано с Агентством инвестиционного развития (АИР) региона. Эксперты Регионального центра компетенций АИР будут помогать команде предприятия оптимизировать процессы. Чтобы повысить производительность труда, в компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить четкую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах. "Уже несколько лет мы активно развиваем производство: создаем новые рабочие места, закупаем новое оборудование, строим дополнительные складские и производственные помещения, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции. Основная цель участия в проекте – увеличение количества выпускаемой продукции на 50% – до 20 тысяч изделий в месяц", – сообщил коммерческий директор "СибПласт" Алексей Зиборов. Нацпроект "Производительность труда" в Новосибирской области реализуется с 2019 года. Всего за этот период поступило заявок от более чем 150 предприятий по пяти отраслям, к настоящему моменту в разной стадии реализации проекта находятся 100 крупных компаний. Минэкономразвития России прорабатывает вопрос продления нацпроекта до 2030 года и расширения отраслей: планируется вхождение предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.
https://ria.ru/20230921/zhile-1897714518.html
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РИА Новости
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новосибирская область, экономика, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), казахстан, белоруссия
Новосибирская область, Экономика, Технологии, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Казахстан, Белоруссия
Сто новосибирских предприятий улучшат производительность по нацпроекту
Сто новосибирских предприятий улучшат производительность в рамках нацпроекта
НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Сотое предприятие Новосибирской области вступило в национальный проект "Производительность труда" и планирует в 1,5 раза увеличить производство акриловых ванн, сообщает правительство региона.
"Мы достигли важного результата – технологии бережливого производства и улучшение производительности труда внедряют уже 100 крупных предприятий Новосибирской области. После ухода иностранных компаний с российского рынка участники нацпроекта "Производительность труда" содействуют наращиванию выпуска российской продукции, а центры компетенций выполняют важнейшую функцию импортозамещения консалтинговых услуг", - сообщил глава минэкономразвития региона Лев Решетников.
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Он отметил, что общая численность персонала предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" в Новосибирской области составляет более 20,5 тысячи человек, суммарная выручка предприятий - более 140 миллиардов рублей.
Производитель изделий для ванных комнат "СибПласт" стал сотым предприятием в Новосибирской области, вступившим в национальный проект. Компания планирует нарастить количество выпускаемых изделий в полтора раза. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан
, Белоруссию
, Армению
, Таджикистан
, Молдавию
, Киргизию
и другие страны.
Предприятие подписало соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области, которое курирует нацпроект в регионе. Также соглашение подписано с Агентством инвестиционного развития (АИР) региона. Эксперты Регионального центра компетенций АИР будут помогать команде предприятия оптимизировать процессы. Чтобы повысить производительность труда, в компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить четкую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах.
"Уже несколько лет мы активно развиваем производство: создаем новые рабочие места, закупаем новое оборудование, строим дополнительные складские и производственные помещения, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции. Основная цель участия в проекте – увеличение количества выпускаемой продукции на 50% – до 20 тысяч изделий в месяц", – сообщил коммерческий директор "СибПласт" Алексей Зиборов.
Нацпроект "Производительность труда" в Новосибирской области реализуется с 2019 года. Всего за этот период поступило заявок от более чем 150 предприятий по пяти отраслям, к настоящему моменту в разной стадии реализации проекта находятся 100 крупных компаний. Минэкономразвития России
прорабатывает вопрос продления нацпроекта до 2030 года и расширения отраслей: планируется вхождение предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.
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