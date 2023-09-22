https://ria.ru/20230922/podderzhka-1898144671.html

В Белом доме уверены, что конгресс продолжит финансово поддерживать Украину

В Белом доме уверены, что конгресс продолжит финансово поддерживать Украину - РИА Новости, 22.09.2023

В Белом доме уверены, что конгресс продолжит финансово поддерживать Украину

Администрация США с оптимизмом смотрит на перспективы продолжения двухпартийной поддержки Украины со стороны конгресса, от которого зависит выделение бюджетных... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T23:44

2023-09-22T23:44

2023-09-22T23:44

в мире

украина

карин жан-пьер

кевин маккарти

нато

россия

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Администрация США с оптимизмом смотрит на перспективы продолжения двухпартийной поддержки Украины со стороны конгресса, от которого зависит выделение бюджетных средств на дальнейшую помощь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказался гарантировать одобрение очередного запроса на 24 миллиарда долларов и не стал предоставлять капитолийскую трибуну Владимиру Зеленскому, который на этой неделе побывал в Вашингтоне. "Мы ценим двухпартийную поддержку финансирования Украины. Мы настроены оптимистично по поводу ее продолжения", - сказала Жан-Пьер, добавив, что Белый дом продолжит убеждать скептиков в конгрессе. Она назвала "по-настоящему важной" состоявшуюся накануне в Белом доме встречу президента США Джо Байдена с Зеленским. "Она послала сильный сигнал миру, что мы продолжим поддерживать Украину... Мы будем с ней сколько потребуется", - сказала Жан-Пьер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230922/razyasneniya-1898144342.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897946304.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, карин жан-пьер, кевин маккарти, нато, россия, сша, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр