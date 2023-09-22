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Пашинян покинул здание правительства Армении - РИА Новости, 22.09.2023
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10:11 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/pashinyan-1897942332.html
Пашинян покинул здание правительства Армении
Пашинян покинул здание правительства Армении - РИА Новости, 22.09.2023
Пашинян покинул здание правительства Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих блокировать выходы из кабмина, передает... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:11
2023-09-22T10:11
в мире
ереван
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих блокировать выходы из кабмина, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Ереване состоялось заседание правительства с участием Пашиняна. Кортеж премьера, состоявший из нескольких автомобилей, отъехал от здания правительства, несмотря на многочисленный митинг на площади Республики. Выезжал Пашинян не от главного входа в здание кабмина, а с заднего. Безопасность проезда кортежа обеспечивали сотрудники полиции и так называемые "чёрные береты" - бойцы полицейского спецназа. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал антитерриторические мероприятия локального характера в Карабахе. На центральной площади Еревана площади Республика протестующие требуют отставки Пашиняна из-за сдачи Карабаха Баку. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933476.html
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в мире, ереван, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян покинул здание правительства Армении

Пашинян покинул здание правительства, несмотря на митинг протестующих

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПолицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих блокировать выходы из кабмина, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Ереване состоялось заседание правительства с участием Пашиняна.
Кортеж премьера, состоявший из нескольких автомобилей, отъехал от здания правительства, несмотря на многочисленный митинг на площади Республики. Выезжал Пашинян не от главного входа в здание кабмина, а с заднего.
Безопасность проезда кортежа обеспечивали сотрудники полиции и так называемые "чёрные береты" - бойцы полицейского спецназа.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал антитерриторические мероприятия локального характера в Карабахе. На центральной площади Еревана площади Республика протестующие требуют отставки Пашиняна из-за сдачи Карабаха Баку. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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В миреЕреванАрменияНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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