https://ria.ru/20230922/pashinyan-1897942332.html

Пашинян покинул здание правительства Армении

Пашинян покинул здание правительства Армении - РИА Новости, 22.09.2023

Пашинян покинул здание правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих блокировать выходы из кабмина, передает... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:11

2023-09-22T10:11

2023-09-22T10:11

в мире

ереван

армения

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих блокировать выходы из кабмина, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Ереване состоялось заседание правительства с участием Пашиняна. Кортеж премьера, состоявший из нескольких автомобилей, отъехал от здания правительства, несмотря на многочисленный митинг на площади Республики. Выезжал Пашинян не от главного входа в здание кабмина, а с заднего. Безопасность проезда кортежа обеспечивали сотрудники полиции и так называемые "чёрные береты" - бойцы полицейского спецназа. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал антитерриторические мероприятия локального характера в Карабахе. На центральной площади Еревана площади Республика протестующие требуют отставки Пашиняна из-за сдачи Карабаха Баку. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933476.html

ереван

армения

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Влада Копылова

в мире, ереван, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе