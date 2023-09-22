https://ria.ru/20230922/pashinyan-1897942332.html
Пашинян покинул здание правительства Армении
Пашинян покинул здание правительства Армении - РИА Новости, 22.09.2023
Пашинян покинул здание правительства Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих блокировать выходы из кабмина, передает... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:11
2023-09-22T10:11
2023-09-22T10:11
в мире
ереван
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих блокировать выходы из кабмина, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Ереване состоялось заседание правительства с участием Пашиняна. Кортеж премьера, состоявший из нескольких автомобилей, отъехал от здания правительства, несмотря на многочисленный митинг на площади Республики. Выезжал Пашинян не от главного входа в здание кабмина, а с заднего. Безопасность проезда кортежа обеспечивали сотрудники полиции и так называемые "чёрные береты" - бойцы полицейского спецназа. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал антитерриторические мероприятия локального характера в Карабахе. На центральной площади Еревана площади Республика протестующие требуют отставки Пашиняна из-за сдачи Карабаха Баку. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян покинул здание правительства Армении
Пашинян покинул здание правительства, несмотря на митинг протестующих
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих блокировать выходы из кабмина, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Ереване
состоялось заседание правительства с участием Пашиняна.
Кортеж премьера, состоявший из нескольких автомобилей, отъехал от здания правительства, несмотря на многочисленный митинг на площади Республики. Выезжал Пашинян не от главного входа в здание кабмина, а с заднего.
Безопасность проезда кортежа обеспечивали сотрудники полиции и так называемые "чёрные береты" - бойцы полицейского спецназа.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан
начал антитерриторические мероприятия локального характера в Карабахе. На центральной площади Еревана площади Республика протестующие требуют отставки Пашиняна из-за сдачи Карабаха Баку
. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Пашинян оценил обстановку в Карабахе