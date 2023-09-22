https://ria.ru/20230922/pamyatnik-1898054305.html

В Азербайджане демонтировали армянский танк-памятник

В Азербайджане демонтировали армянский танк-памятник - РИА Новости, 22.09.2023

В Азербайджане демонтировали армянский танк-памятник

Власти Азербайджана спустя два дня после завершения военной операции в Карабахе сняли с постамента танк-памятник Т-72, установленный карабахскими армянами в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:47

2023-09-22T15:47

2023-09-22T15:59

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т-72 "урал"

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БАКУ, 22 сен - РИА Новости. Власти Азербайджана спустя два дня после завершения военной операции в Карабахе сняли с постамента танк-памятник Т-72, установленный карабахскими армянами в память о штурме города Шуша, сообщает азербайджанское агентство 1news."Танк, который в 1992 году... армяне установили на въезде в город Шуша в качестве символа своей победы, демонтирован", - пишет издание. Войсковая операция армянских сил под названием "Свадьба в горах" под руководством Аркадия Тер-Тадевосяна, целью которой было овладение Шушой, была проведена 8-9 мая 1992 года. Ее итогом стало поражение азербайджанских войск и потере контроля Баку над культурной столицей Карабаха. Армянский танк Т-72 под номером 442, которым командовал Гагик Авшарян, первым подошел к городу, но был подбит экипажем азербайджанского танка под командованием Альберта Агарунова, который погиб в Шуше в тот же день и был посмертно удостоен звания "Герой Азербайджана".С ноября 2020 года, когда с возвращением Шуши под контроль Баку завершилась вторая война в Карабахе, танк-памятник с крестом на борту находился в прямой видимости от ближайшего поста азербайджанской армии по дороге в город. На видеозаписи, размещенной на сайте агентства АПА, показано, как мощный автокран поднимает в воздух многотонную бронированную машину, стоявшую на постаменте на склоне горы с видом на Шушинскую крепость, и затем опускает его на автоплатформу-эвакуатор. Где планируется разметить танк позднее, официальной информации нет. По сведениям ряда азербайджанских телеграм-каналов, машина может появиться в Парке трофеев в Баку, где с 2020 года хранится захваченная бронетехника противника. В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство само признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Карабахе, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/sofiya-1897881010.html

https://ria.ru/20230918/pamyatnik-1896886470.html

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в мире, азербайджан, т-72 "урал", ситуация в нагорном карабахе, баку, справки, ереван, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев