Более 130 модульных отелей построят в Карачаево-Черкесии к концу 2024 года
© iStock.com / ewg3DДевушка с собакой стоит напротив модульного отеля
© iStock.com / ewg3D
Девушка с собакой стоит напротив модульного отеля
ЧЕРКЕССК, 22 сен - РИА Новости. До конца 2024 года на территории Карачаево-Черкесии появится более 130 модульных средств размещения для туристов в рамках реализации 21 инвестиционного проекта, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
По его словам, модульные отели появятся в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе. Инвестиционные проекты будут реализованы на условиях софинансирования за счет федеральных и региональных субсидий и средств инвесторов.
"14 сентября на заседании правительства России было принято решение о выделении из федерального бюджета дополнительных средств для строительства модульных некапитальных средств размещения в Карачаево-Черкесии в период 2023-2024 годы", - написал Темрезов.
Глава отметил, что эта финансовая поддержка имеет огромное значение для Карачаево-Черкесии, которая обладает большим потенциалом в сфере туризма.
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"Поток туристов в нашу республику продолжает расти с каждым годом - только за прошлый год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 миллиона туристов. Именно поэтому создание глэмпингов как варианта размещения туристов расширит гостиничный фонд региона, а также создаст комфортные условия для наших гостей там, где раньше это было невозможно", - подчеркнул Темрезов.
Он добавил, что еще важным фактором является и увеличение новых рабочих мест как при строительстве зданий отелей, так и для их обслуживания.