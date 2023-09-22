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Более 130 модульных отелей построят в Карачаево-Черкесии к концу 2024 года - РИА Новости, 22.09.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
14:40 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/oteli-1898004649.html
Более 130 модульных отелей построят в Карачаево-Черкесии к концу 2024 года
Более 130 модульных отелей построят в Карачаево-Черкесии к концу 2024 года - РИА Новости, 22.09.2023
Более 130 модульных отелей построят в Карачаево-Черкесии к концу 2024 года
До конца 2024 года на территории Карачаево-Черкесии появится более 130 модульных средств размещения для туристов в рамках реализации 21 инвестиционного проекта, РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:40
2023-09-22T14:40
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
зеленчукский район
новости - туризм
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 22 сен - РИА Новости. До конца 2024 года на территории Карачаево-Черкесии появится более 130 модульных средств размещения для туристов в рамках реализации 21 инвестиционного проекта, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. По его словам, модульные отели появятся в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе. Инвестиционные проекты будут реализованы на условиях софинансирования за счет федеральных и региональных субсидий и средств инвесторов. "14 сентября на заседании правительства России было принято решение о выделении из федерального бюджета дополнительных средств для строительства модульных некапитальных средств размещения в Карачаево-Черкесии в период 2023-2024 годы", - написал Темрезов. Глава отметил, что эта финансовая поддержка имеет огромное значение для Карачаево-Черкесии, которая обладает большим потенциалом в сфере туризма. "Поток туристов в нашу республику продолжает расти с каждым годом - только за прошлый год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 миллиона туристов. Именно поэтому создание глэмпингов как варианта размещения туристов расширит гостиничный фонд региона, а также создаст комфортные условия для наших гостей там, где раньше это было невозможно", - подчеркнул Темрезов. Он добавил, что еще важным фактором является и увеличение новых рабочих мест как при строительстве зданий отелей, так и для их обслуживания.
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рашид темрезов, зеленчукский район, новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Зеленчукский район, Новости - Туризм, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Более 130 модульных отелей построят в Карачаево-Черкесии к концу 2024 года

© iStock.com / ewg3DДевушка с собакой стоит напротив модульного отеля
Девушка с собакой стоит напротив модульного отеля - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / ewg3D
Девушка с собакой стоит напротив модульного отеля
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 22 сен - РИА Новости. До конца 2024 года на территории Карачаево-Черкесии появится более 130 модульных средств размещения для туристов в рамках реализации 21 инвестиционного проекта, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
По его словам, модульные отели появятся в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе. Инвестиционные проекты будут реализованы на условиях софинансирования за счет федеральных и региональных субсидий и средств инвесторов.
"14 сентября на заседании правительства России было принято решение о выделении из федерального бюджета дополнительных средств для строительства модульных некапитальных средств размещения в Карачаево-Черкесии в период 2023-2024 годы", - написал Темрезов.
Глава отметил, что эта финансовая поддержка имеет огромное значение для Карачаево-Черкесии, которая обладает большим потенциалом в сфере туризма.
«
"Поток туристов в нашу республику продолжает расти с каждым годом - только за прошлый год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 миллиона туристов. Именно поэтому создание глэмпингов как варианта размещения туристов расширит гостиничный фонд региона, а также создаст комфортные условия для наших гостей там, где раньше это было невозможно", - подчеркнул Темрезов.
Он добавил, что еще важным фактором является и увеличение новых рабочих мест как при строительстве зданий отелей, так и для их обслуживания.
Глава КЧР Рашид Темрезов
Темрезов: КЧР выиграла грант на благоустройство парка
25 июля, 12:19
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЗеленчукский районНовости - ТуризмКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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