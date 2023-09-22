https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html

Названы города России, куда туристы едут встречать астрономическую осень

Названы города России, куда туристы едут встречать астрономическую осень - РИА Новости, 22.09.2023

Названы города России, куда туристы едут встречать астрономическую осень

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на Осеннее равноденствие, на период 21-24 сентября 2023... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:30

2023-09-22T05:30

2023-09-22T07:12

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на Осеннее равноденствие, на период 21-24 сентября 2023 года, сообщается на сайте "Твил.ру"."День осеннего равноденствия в 2023 году выпадает на 23 сентября. Именно в этот день в Северном полушарии начинается астрономическая осень. Затем световой день к северу от экватора становится короче ночи, а к югу от экватора — соответственно, длиннее", — рассказали эксперты сервиса.По данным аналитиков, наиболее популярный город для поездок на эти даты — Сочи. На него пришлось 28 процентов всех бронирований. На втором оказался Санкт-Петербург, на третьем — Анапа (восемь и семь процентов соответственно).Также в десятку популярных направлений вошли Геленджик, Москва, Гагра (Абхазия), Кисловодск, Казань, Ялта и Калининград.Стоимость отдыха колеблется от 2,6 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Наименьшая средняя цена проживания оказалась в Калининграде, наибольшая — в Гагре.

https://ria.ru/20230905/otpusk-1894108928.html

сочи

санкт-петербург

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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