Рейтинг@Mail.ru
Названы города России, куда туристы едут встречать астрономическую осень - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:30 22.09.2023 (обновлено: 07:12 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html
Названы города России, куда туристы едут встречать астрономическую осень
Названы города России, куда туристы едут встречать астрономическую осень - РИА Новости, 22.09.2023
Названы города России, куда туристы едут встречать астрономическую осень
Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на Осеннее равноденствие, на период 21-24 сентября 2023... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:30
2023-09-22T07:12
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
осень
сочи
санкт-петербург
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405470_0:186:1800:1199_1920x0_80_0_0_c0048b4bb538de95b88a1726c35d815f.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на Осеннее равноденствие, на период 21-24 сентября 2023 года, сообщается на сайте "Твил.ру"."День осеннего равноденствия в 2023 году выпадает на 23 сентября. Именно в этот день в Северном полушарии начинается астрономическая осень. Затем световой день к северу от экватора становится короче ночи, а к югу от экватора — соответственно, длиннее", — рассказали эксперты сервиса.По данным аналитиков, наиболее популярный город для поездок на эти даты — Сочи. На него пришлось 28 процентов всех бронирований. На втором оказался Санкт-Петербург, на третьем — Анапа (восемь и семь процентов соответственно).Также в десятку популярных направлений вошли Геленджик, Москва, Гагра (Абхазия), Кисловодск, Казань, Ялта и Калининград.Стоимость отдыха колеблется от 2,6 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Наименьшая средняя цена проживания оказалась в Калининграде, наибольшая — в Гагре.
https://ria.ru/20230905/otpusk-1894108928.html
сочи
санкт-петербург
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405470_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_93a073bf862d59f3c29768e1de03deab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, осень, сочи, санкт-петербург, анапа, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Осень, Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Отдых на море, отдых в России
Названы города России, куда туристы едут встречать астрономическую осень

Сочи, Петербург и Анапа стали самыми популярными городами для встречи осени

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на Осеннее равноденствие, на период 21-24 сентября 2023 года, сообщается на сайте "Твил.ру".
"День осеннего равноденствия в 2023 году выпадает на 23 сентября. Именно в этот день в Северном полушарии начинается астрономическая осень. Затем световой день к северу от экватора становится короче ночи, а к югу от экватора — соответственно, длиннее", — рассказали эксперты сервиса.
По данным аналитиков, наиболее популярный город для поездок на эти даты — Сочи. На него пришлось 28 процентов всех бронирований. На втором оказался Санкт-Петербург, на третьем — Анапа (восемь и семь процентов соответственно).
Также в десятку популярных направлений вошли Геленджик, Москва, Гагра (Абхазия), Кисловодск, Казань, Ялта и Калининград.
Стоимость отдыха колеблется от 2,6 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Наименьшая средняя цена проживания оказалась в Калининграде, наибольшая — в Гагре.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью
5 сентября, 05:49
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыОсеньСочиСанкт-ПетербургАнапаОтдых на мореотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала