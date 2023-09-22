https://ria.ru/20230922/orvi-1898131829.html

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ - РИА Новости, 22.09.2023

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в России в этом году ниже, выявляют порядка 800 тысяч заболевших в неделю, что на 30% меньше, чем в прошлом году, заявила глава... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:36

2023-09-22T21:36

2023-09-22T21:36

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России в этом году ниже, выявляют порядка 800 тысяч заболевших в неделю, что на 30% меньше, чем в прошлом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В этом году заболеваемость ниже. Она начала подниматься на второй неделе сентября. За прошедшие 2 недели подъема достигла уровня - порядка 800 тысяч заболевших в неделю, это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября, чем в прошлом году", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1". Она отметила, что подъем заболеваемости ОРВИ умеренный. Предполагается, что дальше будет подъем заболеваемости гриппом, уточнила Попова.

https://ria.ru/20230922/maski-1898104353.html

россия

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19