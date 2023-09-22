https://ria.ru/20230922/orvi-1898131829.html
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ - РИА Новости, 22.09.2023
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ в России в этом году ниже, выявляют порядка 800 тысяч заболевших в неделю, что на 30% меньше, чем в прошлом году, заявила глава... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:36
2023-09-22T21:36
2023-09-22T21:36
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России в этом году ниже, выявляют порядка 800 тысяч заболевших в неделю, что на 30% меньше, чем в прошлом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В этом году заболеваемость ниже. Она начала подниматься на второй неделе сентября. За прошедшие 2 недели подъема достигла уровня - порядка 800 тысяч заболевших в неделю, это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября, чем в прошлом году", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1". Она отметила, что подъем заболеваемости ОРВИ умеренный. Предполагается, что дальше будет подъем заболеваемости гриппом, уточнила Попова.
https://ria.ru/20230922/maski-1898104353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Попова: заболеваемость ОРВИ в этом году снизилась на 30% по сравнению с прошлым