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Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ - РИА Новости, 22.09.2023
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21:36 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/orvi-1898131829.html
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ - РИА Новости, 22.09.2023
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ в России в этом году ниже, выявляют порядка 800 тысяч заболевших в неделю, что на 30% меньше, чем в прошлом году, заявила глава... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:36
2023-09-22T21:36
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России в этом году ниже, выявляют порядка 800 тысяч заболевших в неделю, что на 30% меньше, чем в прошлом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В этом году заболеваемость ниже. Она начала подниматься на второй неделе сентября. За прошедшие 2 недели подъема достигла уровня - порядка 800 тысяч заболевших в неделю, это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября, чем в прошлом году", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1". Она отметила, что подъем заболеваемости ОРВИ умеренный. Предполагается, что дальше будет подъем заболеваемости гриппом, уточнила Попова.
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Попова: заболеваемость ОРВИ в этом году снизилась на 30% по сравнению с прошлым

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России в этом году ниже, выявляют порядка 800 тысяч заболевших в неделю, что на 30% меньше, чем в прошлом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этом году заболеваемость ниже. Она начала подниматься на второй неделе сентября. За прошедшие 2 недели подъема достигла уровня - порядка 800 тысяч заболевших в неделю, это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября, чем в прошлом году", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
Она отметила, что подъем заболеваемости ОРВИ умеренный.
Предполагается, что дальше будет подъем заболеваемости гриппом, уточнила Попова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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