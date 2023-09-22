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Губернатор Приамурья поручил усилить профилактику пожаров - РИА Новости, 22.09.2023
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Амурская область
Амурская область
 
11:53 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/orlov-1897967589.html
Губернатор Приамурья поручил усилить профилактику пожаров
Губернатор Приамурья поручил усилить профилактику пожаров - РИА Новости, 22.09.2023
Губернатор Приамурья поручил усилить профилактику пожаров
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров в регионе, сообщает правительство области. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:53
2023-09-22T11:53
амурская область
россия
амурская область
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров в регионе, сообщает правительство области. Подготовку к пожароопасному сезону обсудили на заседании КЧС. Как отметил глава региона, автономные пожарные извещатели показали свою эффективность, они помогают предотвратить гибель и травмирование людей. "Нужно усилить разъяснительную работу. Детям нужно рассказывать, как действовать в случае возникновения пожара на 15-минутках безопасности в школах. Для работы с родителями на собрания необходимо приглашать сотрудников МЧС. Специалисты квалифицированно расскажут о преимуществах автономных пожарных извещателей, а также напомнят правила, которые помогают спасти жизни", - рассказал Орлов. По информации главного управления МЧС России по Амурской области, за 8 месяцев 2023 года на территории региона произошло 2803 пожара, на которых погибли 60 человек. Основные причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрических приборов, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Кроме того, на КЧС обсудили подготовку населённых пунктов к осеннему пожароопасному сезону. Территории уже обследовали, разработали планы противопожарной защиты городов и сел. В Приамурье обновили более 595 километров противопожарных полос вокруг населенных пунктов, скосили траву на площади более чем 2748 гектаров, ликвидировали 74 несанкционированные свалки и разобрали 38 бесхозных строений. В регионе созданы подразделения добровольной пожарной охраны, их 447, в них задействовано 1720 человек. Подразделения оснащены мотопомпами, автоцистернами, ранцевыми огнетушителями, воздуходувками и другой техникой.
https://ria.ru/20230920/svo-1897563742.html
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россия, амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Амурская область, Россия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Губернатор Приамурья поручил усилить профилактику пожаров

Губернатор Приамурья Орлов поручил усилить профилактику пожаров в регионе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров в регионе, сообщает правительство области.
Подготовку к пожароопасному сезону обсудили на заседании КЧС. Как отметил глава региона, автономные пожарные извещатели показали свою эффективность, они помогают предотвратить гибель и травмирование людей.
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"Нужно усилить разъяснительную работу. Детям нужно рассказывать, как действовать в случае возникновения пожара на 15-минутках безопасности в школах. Для работы с родителями на собрания необходимо приглашать сотрудников МЧС. Специалисты квалифицированно расскажут о преимуществах автономных пожарных извещателей, а также напомнят правила, которые помогают спасти жизни", - рассказал Орлов.
По информации главного управления МЧС России по Амурской области, за 8 месяцев 2023 года на территории региона произошло 2803 пожара, на которых погибли 60 человек. Основные причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрических приборов, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.
Кроме того, на КЧС обсудили подготовку населённых пунктов к осеннему пожароопасному сезону. Территории уже обследовали, разработали планы противопожарной защиты городов и сел. В Приамурье обновили более 595 километров противопожарных полос вокруг населенных пунктов, скосили траву на площади более чем 2748 гектаров, ликвидировали 74 несанкционированные свалки и разобрали 38 бесхозных строений. В регионе созданы подразделения добровольной пожарной охраны, их 447, в них задействовано 1720 человек. Подразделения оснащены мотопомпами, автоцистернами, ранцевыми огнетушителями, воздуходувками и другой техникой.
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