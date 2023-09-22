https://ria.ru/20230922/orlov-1897967589.html

Губернатор Приамурья поручил усилить профилактику пожаров

Губернатор Приамурья поручил усилить профилактику пожаров - РИА Новости, 22.09.2023

Губернатор Приамурья поручил усилить профилактику пожаров

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров в регионе, сообщает правительство области. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:53

2023-09-22T11:53

2023-09-22T11:53

амурская область

россия

амурская область

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров в регионе, сообщает правительство области. Подготовку к пожароопасному сезону обсудили на заседании КЧС. Как отметил глава региона, автономные пожарные извещатели показали свою эффективность, они помогают предотвратить гибель и травмирование людей. "Нужно усилить разъяснительную работу. Детям нужно рассказывать, как действовать в случае возникновения пожара на 15-минутках безопасности в школах. Для работы с родителями на собрания необходимо приглашать сотрудников МЧС. Специалисты квалифицированно расскажут о преимуществах автономных пожарных извещателей, а также напомнят правила, которые помогают спасти жизни", - рассказал Орлов. По информации главного управления МЧС России по Амурской области, за 8 месяцев 2023 года на территории региона произошло 2803 пожара, на которых погибли 60 человек. Основные причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрических приборов, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Кроме того, на КЧС обсудили подготовку населённых пунктов к осеннему пожароопасному сезону. Территории уже обследовали, разработали планы противопожарной защиты городов и сел. В Приамурье обновили более 595 километров противопожарных полос вокруг населенных пунктов, скосили траву на площади более чем 2748 гектаров, ликвидировали 74 несанкционированные свалки и разобрали 38 бесхозных строений. В регионе созданы подразделения добровольной пожарной охраны, их 447, в них задействовано 1720 человек. Подразделения оснащены мотопомпами, автоцистернами, ранцевыми огнетушителями, воздуходувками и другой техникой.

https://ria.ru/20230920/svo-1897563742.html

https://ria.ru/20230914/profilaktika-1896366126.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность