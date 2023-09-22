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Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме

Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме - РИА Новости, 22.09.2023

Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T03:52

2023-09-22T03:52

2023-09-22T15:03

в мире

россия

сша

хиросима (префектура)

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

мария захарова

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Захарова написала, что 21 сентября фон дер Ляйен "произнесла довольно примечательную речь" на вручении награды Атлантического совета."Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова", — отметила представитель МИД.По ее словам, "фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию".Захарова также привела слова фон дер Ляйен: "Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сровняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем. <...> Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно"."Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен", — заявила представитель внешнеполитического ведомства.В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей. По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

https://ria.ru/20230818/biooruzhie-1890802196.html

https://ria.ru/20230806/khirosima-1888486124.html

россия

сша

хиросима (префектура)

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в мире, россия, сша, хиросима (префектура), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, мария захарова