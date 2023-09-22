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Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме - РИА Новости, 22.09.2023
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03:52 22.09.2023 (обновлено: 15:03 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/lyayen-1897920621.html
Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме
Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме - РИА Новости, 22.09.2023
Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:52
2023-09-22T15:03
в мире
россия
сша
хиросима (префектура)
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
мария захарова
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Захарова написала, что 21 сентября фон дер Ляйен "произнесла довольно примечательную речь" на вручении награды Атлантического совета.&quot;Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова&quot;, — отметила представитель МИД.По ее словам, "фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию".Захарова также привела слова фон дер Ляйен: "Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сровняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем. &lt;...&gt; Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно".&quot;Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен&quot;, — заявила представитель внешнеполитического ведомства.В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей. По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.
https://ria.ru/20230818/biooruzhie-1890802196.html
https://ria.ru/20230806/khirosima-1888486124.html
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в мире, россия, сша, хиросима (префектура), урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, мария захарова
В мире, Россия, США, Хиросима (префектура), Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Мария Захарова
Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме

Захарова: глава ЕК солгала о применении ядерного оружия в Хиросиме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Захарова написала, что 21 сентября фон дер Ляйен "произнесла довольно примечательную речь" на вручении награды Атлантического совета.
«

"Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова", — отметила представитель МИД.

По ее словам, "фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию".
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Захарова также привела слова фон дер Ляйен: "Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сровняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем. <...> Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно".
«

"Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен", — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.
По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.
Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.
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