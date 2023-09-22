Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме
Захарова: глава ЕК солгала о применении ядерного оружия в Хиросиме
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Захарова написала, что 21 сентября фон дер Ляйен "произнесла довольно примечательную речь" на вручении награды Атлантического совета.
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"Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова", — отметила представитель МИД.
По ее словам, "фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию".
Захарова также привела слова фон дер Ляйен: "Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сровняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем. <...> Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно".
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"Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен", — заявила представитель внешнеполитического ведомства.
В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.
По мнению многих экспертов, с военной точки зрения объяснения этим бомбардировкам нет, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.
Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.