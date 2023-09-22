Попова заявила, что проблем с "болезнью легионеров" в России нет
Попова: проблем с легионеллезом в России нет, но бывают единичные случаи
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Единичные завозные случаи "болезни легионеров" в России происходят, но внутри страны благодаря санитарным правилам, согласно которым температура горячей воды в водоснабжении должна быть не меньше 60 градусов, чтобы легионелла не выживала, проблем нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она пояснила, что легионеллез не передается от человека к человеку, заразиться им можно только в результате вдыхания водяной пыли, через душ, при разбрызгивании воды из-под крана во время умывания или же через кондиционеры.
"В Российской Федерации для того, чтобы не было заражения через воду, достаточно давно внесены определенные изменения в санитарные правила – температура горячей воды не должна быть меньше 60 градусов. В такой воде легионелла не выживает. А если температура ниже, как сейчас в Европе, то для легионеллы это подходящая среда", - сказала Попова.
Она привела в пример Польшу, где требования к температуре воды в горячей системе водоснабжения не такие, как в России, а примерно на пять градусов ниже, потому что повышение даже на один градус влечет за собой определенные финансовые затраты.
"А вот Российская Федерация уже давно использует эти требования санитарного законодательства и не имеет никаких проблем с легионеллезом. Мы контролируем и температуру воды, и наличие легионелл. У нас есть свои прекрасные тест-системы по выявлению этой инфекции. Конечно, у нас случаются случаи завозного легионеллеза, но они единичные", - уточнила Попова.
Вспышка легионеллеза несколько недель назад была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Позже болезнь распространилась на другие регионы Польши.