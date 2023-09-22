https://ria.ru/20230922/legionellez-1897923819.html

Попова заявила, что проблем с "болезнью легионеров" в России нет

Попова заявила, что проблем с "болезнью легионеров" в России нет - РИА Новости, 22.09.2023

Попова заявила, что проблем с "болезнью легионеров" в России нет

Единичные завозные случаи "болезни легионеров" в России происходят, но внутри страны благодаря санитарным правилам, согласно которым температура горячей воды в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T06:14

2023-09-22T06:14

2023-09-22T06:14

общество

здоровье - общество

россия

польша

европа

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Единичные завозные случаи "болезни легионеров" в России происходят, но внутри страны благодаря санитарным правилам, согласно которым температура горячей воды в водоснабжении должна быть не меньше 60 градусов, чтобы легионелла не выживала, проблем нет, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что легионеллез не передается от человека к человеку, заразиться им можно только в результате вдыхания водяной пыли, через душ, при разбрызгивании воды из-под крана во время умывания или же через кондиционеры. "В Российской Федерации для того, чтобы не было заражения через воду, достаточно давно внесены определенные изменения в санитарные правила – температура горячей воды не должна быть меньше 60 градусов. В такой воде легионелла не выживает. А если температура ниже, как сейчас в Европе, то для легионеллы это подходящая среда", - сказала Попова. Она привела в пример Польшу, где требования к температуре воды в горячей системе водоснабжения не такие, как в России, а примерно на пять градусов ниже, потому что повышение даже на один градус влечет за собой определенные финансовые затраты. "А вот Российская Федерация уже давно использует эти требования санитарного законодательства и не имеет никаких проблем с легионеллезом. Мы контролируем и температуру воды, и наличие легионелл. У нас есть свои прекрасные тест-системы по выявлению этой инфекции. Конечно, у нас случаются случаи завозного легионеллеза, но они единичные", - уточнила Попова. Вспышка легионеллеза несколько недель назад была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Позже болезнь распространилась на другие регионы Польши.

https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html

https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html

россия

польша

европа

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общество, здоровье - общество, россия, польша, европа, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)