https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему - РИА Новости, 22.09.2023
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему
Ковид оказывает влияние на иммунитет человека, у определенного контингента людей может даже возникать иммунодепрессия, поэтому инфекционные заболевания, которые РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:10
2023-09-22T03:10
2023-09-22T03:55
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ковид оказывает влияние на иммунитет человека, у определенного контингента людей может даже возникать иммунодепрессия, поэтому инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, сейчас могут давать осложнения, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне", - сказала Попова. Она пояснила, что коронавирус настолько небезразличен как инфекция для системы иммунитета человека, что сегодня ученые говорят об иммунодепрессии у определенных контингентов. Поэтому на этом фоне инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, в первую очередь вирусные, сейчас могут протекать тяжелее, с осложнениями, отметила Попова. По ее словам, на фоне проблем с иммунной системой очевидны риски, связанные с нынешним подъемом заболеваемости ОРВИ, поэтому следует позаботиться о своем организме и привиться, а также соблюдать меры профилактики.
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897674400.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Россия
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему
Попова: ковид влияет на иммунитет, из-за него слабые инфекции могут быть тяжелее
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ковид оказывает влияние на иммунитет человека, у определенного контингента людей может даже возникать иммунодепрессия, поэтому инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, сейчас могут давать осложнения, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне", - сказала Попова.
Она пояснила, что коронавирус настолько небезразличен как инфекция для системы иммунитета человека, что сегодня ученые говорят об иммунодепрессии у определенных контингентов. Поэтому на этом фоне инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, в первую очередь вирусные, сейчас могут протекать тяжелее, с осложнениями, отметила Попова.
По ее словам, на фоне проблем с иммунной системой очевидны риски, связанные с нынешним подъемом заболеваемости ОРВИ, поэтому следует позаботиться о своем организме и привиться, а также соблюдать меры профилактики.
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