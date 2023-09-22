https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html

Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему

Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему - РИА Новости, 22.09.2023

Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему

Ковид оказывает влияние на иммунитет человека, у определенного контингента людей может даже возникать иммунодепрессия, поэтому инфекционные заболевания, которые РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T03:10

2023-09-22T03:10

2023-09-22T03:55

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_6cbd6aa395d4883c436800f0306b5a2f.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ковид оказывает влияние на иммунитет человека, у определенного контингента людей может даже возникать иммунодепрессия, поэтому инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, сейчас могут давать осложнения, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне", - сказала Попова. Она пояснила, что коронавирус настолько небезразличен как инфекция для системы иммунитета человека, что сегодня ученые говорят об иммунодепрессии у определенных контингентов. Поэтому на этом фоне инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, в первую очередь вирусные, сейчас могут протекать тяжелее, с осложнениями, отметила Попова. По ее словам, на фоне проблем с иммунной системой очевидны риски, связанные с нынешним подъемом заболеваемости ОРВИ, поэтому следует позаботиться о своем организме и привиться, а также соблюдать меры профилактики.

https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897674400.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия