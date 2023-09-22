Рейтинг@Mail.ru
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 22.09.2023 (обновлено: 03:55 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/koronavirus-1897919167.html
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему - РИА Новости, 22.09.2023
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему
Ковид оказывает влияние на иммунитет человека, у определенного контингента людей может даже возникать иммунодепрессия, поэтому инфекционные заболевания, которые РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:10
2023-09-22T03:55
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_6cbd6aa395d4883c436800f0306b5a2f.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ковид оказывает влияние на иммунитет человека, у определенного контингента людей может даже возникать иммунодепрессия, поэтому инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, сейчас могут давать осложнения, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне", - сказала Попова. Она пояснила, что коронавирус настолько небезразличен как инфекция для системы иммунитета человека, что сегодня ученые говорят об иммунодепрессии у определенных контингентов. Поэтому на этом фоне инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, в первую очередь вирусные, сейчас могут протекать тяжелее, с осложнениями, отметила Попова. По ее словам, на фоне проблем с иммунной системой очевидны риски, связанные с нынешним подъемом заболеваемости ОРВИ, поэтому следует позаботиться о своем организме и привиться, а также соблюдать меры профилактики.
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897674400.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15deacfe9c6bf1ab67ada6229825e138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Россия
Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему

Попова: ковид влияет на иммунитет, из-за него слабые инфекции могут быть тяжелее

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ковид оказывает влияние на иммунитет человека, у определенного контингента людей может даже возникать иммунодепрессия, поэтому инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, сейчас могут давать осложнения, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне", - сказала Попова.
Она пояснила, что коронавирус настолько небезразличен как инфекция для системы иммунитета человека, что сегодня ученые говорят об иммунодепрессии у определенных контингентов. Поэтому на этом фоне инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, в первую очередь вирусные, сейчас могут протекать тяжелее, с осложнениями, отметила Попова.
По ее словам, на фоне проблем с иммунной системой очевидны риски, связанные с нынешним подъемом заболеваемости ОРВИ, поэтому следует позаботиться о своем организме и привиться, а также соблюдать меры профилактики.
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Москве "омикрон" доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
20 сентября, 23:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала