https://ria.ru/20230922/kitay-1897974583.html

Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства

Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства - РИА Новости, 22.09.2023

Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства

Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, сообщило агентство Синьхуа по итогам встречи глав двух стран. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:12

2023-09-22T12:12

2023-09-22T12:40

в мире

китай

сирия

ханчжоу

башар асад

си цзиньпин

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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, сообщило агентство Синьхуа по итогам встречи глав двух стран. "Председатель КНР Си Цзиньпин и его сирийский коллега Башар Асад в пятницу совместно объявили об установлении китайско-сирийского стратегического партнерства", - говорится в сообщении агентства. В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20230921/konflikt-1897909951.html

китай

сирия

ханчжоу

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сирия, ханчжоу, башар асад, си цзиньпин