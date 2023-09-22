https://ria.ru/20230922/kitay-1897974583.html
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства - РИА Новости, 22.09.2023
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, сообщило агентство Синьхуа по итогам встречи глав двух стран. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:12
2023-09-22T12:12
2023-09-22T12:40
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китай
сирия
ханчжоу
башар асад
си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, сообщило агентство Синьхуа по итогам встречи глав двух стран. "Председатель КНР Си Цзиньпин и его сирийский коллега Башар Асад в пятницу совместно объявили об установлении китайско-сирийского стратегического партнерства", - говорится в сообщении агентства. В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20230921/konflikt-1897909951.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сирия, ханчжоу, башар асад, си цзиньпин
В мире, Китай, Сирия, Ханчжоу, Башар Асад, Си Цзиньпин
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства
Синьхуа: Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства