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Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства - РИА Новости, 22.09.2023
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12:12 22.09.2023 (обновлено: 12:40 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/kitay-1897974583.html
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства - РИА Новости, 22.09.2023
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, сообщило агентство Синьхуа по итогам встречи глав двух стран. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:12
2023-09-22T12:40
в мире
китай
сирия
ханчжоу
башар асад
си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, сообщило агентство Синьхуа по итогам встречи глав двух стран. "Председатель КНР Си Цзиньпин и его сирийский коллега Башар Асад в пятницу совместно объявили об установлении китайско-сирийского стратегического партнерства", - говорится в сообщении агентства. В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20230921/konflikt-1897909951.html
китай
сирия
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в мире, китай, сирия, ханчжоу, башар асад, си цзиньпин
В мире, Китай, Сирия, Ханчжоу, Башар Асад, Си Цзиньпин
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства

Синьхуа: Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, сообщило агентство Синьхуа по итогам встречи глав двух стран.
"Председатель КНР Си Цзиньпин и его сирийский коллега Башар Асад в пятницу совместно объявили об установлении китайско-сирийского стратегического партнерства", - говорится в сообщении агентства.
В четверг Асад прибыл в город Ханчжоу, с посещения которого начинается его визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что Асад примет участие в церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу.
Китай стал шестой страной, которую посетил Асад после начала в 2011 году сирийского кризиса. Ранее президент Сирии совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.
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