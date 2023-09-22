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Во Франции потребовали избавиться от фон дер Ляйен после слов о России - РИА Новости, 22.09.2023
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13:26 22.09.2023 (обновлено: 14:56 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/khirosima-1897998569.html
Во Франции потребовали избавиться от фон дер Ляйен после слов о России
Во Франции потребовали избавиться от фон дер Ляйен после слов о России - РИА Новости, 22.09.2023
Во Франции потребовали избавиться от фон дер Ляйен после слов о России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным мнением, говоря о ядерных бомбардировках Хиросимы, написал глава партии "Патриоты"... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:26
2023-09-22T14:56
в мире
россия
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
урсула фон дер ляйен
мария захарова
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным мнением, говоря о ядерных бомбардировках Хиросимы, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка", — возмутился он.Филиппо также подчеркнул, что подобные заявления неприемлемы."Эта клика ужасна, и от нее необходимо избавиться", — отметил политик.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы. Она назвала высказывания европейского политика отвратительными и опасными.В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.
https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html
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хиросима (префектура)
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в мире, россия, хиросима (префектура), нагасаки (город), урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия
В мире, Россия, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Еврокомиссия
Во Франции потребовали избавиться от фон дер Ляйен после слов о России

Политик Филиппо: глава ЕК переложила вину за трагедию в Хиросиме на Россию

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным мнением, говоря о ядерных бомбардировках Хиросимы, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка", — возмутился он.
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Филиппо также подчеркнул, что подобные заявления неприемлемы.
"Эта клика ужасна, и от нее необходимо избавиться", — отметил политик.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы. Она назвала высказывания европейского политика отвратительными и опасными.
В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме
03:52
 
В миреРоссияХиросима (префектура)Нагасаки (город)Урсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕврокомиссия
 
 
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