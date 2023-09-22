https://ria.ru/20230922/khirosima-1897998569.html

Во Франции потребовали избавиться от фон дер Ляйен после слов о России

Во Франции потребовали избавиться от фон дер Ляйен после слов о России - РИА Новости, 22.09.2023

Во Франции потребовали избавиться от фон дер Ляйен после слов о России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным мнением, говоря о ядерных бомбардировках Хиросимы, написал глава партии "Патриоты"... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:26

2023-09-22T13:26

2023-09-22T14:56

в мире

россия

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

урсула фон дер ляйен

мария захарова

еврокомиссия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным мнением, говоря о ядерных бомбардировках Хиросимы, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка", — возмутился он.Филиппо также подчеркнул, что подобные заявления неприемлемы."Эта клика ужасна, и от нее необходимо избавиться", — отметил политик.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы. Она назвала высказывания европейского политика отвратительными и опасными.В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв пришлось на мирных жителей.

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

https://ria.ru/20230922/lyayen-1897920621.html

россия

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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в мире, россия, хиросима (префектура), нагасаки (город), урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия