https://ria.ru/20230922/karelova-1898066015.html

Карелова может покинуть пост вице-спикера Совфеда, сообщили источники

Карелова может покинуть пост вице-спикера Совфеда, сообщили источники - РИА Новости, 22.09.2023

Карелова может покинуть пост вице-спикера Совфеда, сообщили источники

Сенатор от Воронежской области Галина Карелова может не переизбраться на пост вице-спикера Совфеда, на эту должность обсуждается несколько кандидатур, сообщили... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:31

2023-09-22T16:31

2023-09-22T16:31

галина карелова

воронежская область

совет федерации рф

инна святенко

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сенатор от Воронежской области Галина Карелова может не переизбраться на пост вице-спикера Совфеда, на эту должность обсуждается несколько кандидатур, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в верхней палате парламента. Карелова отвечает за социальный блок в Совете Федерации. По итогам прошедших в сентябре выборов глава региона Александр Гусев продлил полномочия Кареловой в верхней палате парламента. "Да, я слышал, что Карелову могут не переизбрать на пост вице-спикера Совфеда", - сказал РИА Новости собеседник агентства. По его словам, пока "это только слухи, говорят о нескольких кандидатурах (на этот пост), в том числе называют председателя социального комитета Совфеда, сенатора от Москвы Инну Святенко". Эту информацию подтвердил и другой источник, отметив, что в любом случае "последнее слово будет за председателем Совета Федерации". Полномочия Святенко истекают в сентябре 2024 года.

https://ria.ru/20230922/kandidatura-1898058741.html

воронежская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

галина карелова, воронежская область, совет федерации рф, инна святенко