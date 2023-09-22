https://ria.ru/20230922/karelova-1898066015.html
Карелова может покинуть пост вице-спикера Совфеда, сообщили источники
Карелова может покинуть пост вице-спикера Совфеда, сообщили источники - РИА Новости, 22.09.2023
Карелова может покинуть пост вице-спикера Совфеда, сообщили источники
Сенатор от Воронежской области Галина Карелова может не переизбраться на пост вице-спикера Совфеда, на эту должность обсуждается несколько кандидатур, сообщили... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:31
2023-09-22T16:31
2023-09-22T16:31
галина карелова
воронежская область
совет федерации рф
инна святенко
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сенатор от Воронежской области Галина Карелова может не переизбраться на пост вице-спикера Совфеда, на эту должность обсуждается несколько кандидатур, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в верхней палате парламента. Карелова отвечает за социальный блок в Совете Федерации. По итогам прошедших в сентябре выборов глава региона Александр Гусев продлил полномочия Кареловой в верхней палате парламента. "Да, я слышал, что Карелову могут не переизбрать на пост вице-спикера Совфеда", - сказал РИА Новости собеседник агентства. По его словам, пока "это только слухи, говорят о нескольких кандидатурах (на этот пост), в том числе называют председателя социального комитета Совфеда, сенатора от Москвы Инну Святенко". Эту информацию подтвердил и другой источник, отметив, что в любом случае "последнее слово будет за председателем Совета Федерации". Полномочия Святенко истекают в сентябре 2024 года.
https://ria.ru/20230922/kandidatura-1898058741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
галина карелова, воронежская область, совет федерации рф, инна святенко
Галина Карелова, Воронежская область, Совет Федерации РФ, Инна Святенко
Карелова может покинуть пост вице-спикера Совфеда, сообщили источники
Сенатор от Воронежской области Карелова может покинуть пост вице-спикера Совфеда
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сенатор от Воронежской области Галина Карелова может не переизбраться на пост вице-спикера Совфеда, на эту должность обсуждается несколько кандидатур, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в верхней палате парламента.
Карелова отвечает за социальный блок в Совете Федерации. По итогам прошедших в сентябре выборов глава региона Александр Гусев продлил полномочия Кареловой в верхней палате парламента.
"Да, я слышал, что Карелову могут не переизбрать на пост вице-спикера Совфеда", - сказал РИА Новости собеседник агентства.
По его словам, пока "это только слухи, говорят о нескольких кандидатурах (на этот пост), в том числе называют председателя социального комитета Совфеда, сенатора от Москвы Инну Святенко".
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Эту информацию подтвердил и другой источник, отметив, что в любом случае "последнее слово будет за председателем Совета Федерации".
Полномочия Святенко истекают в сентябре 2024 года.