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В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности - РИА Новости, 22.09.2023
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13:46 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/karabakh-1898005735.html
В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности
В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности - РИА Новости, 22.09.2023
В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности
Интеграция армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, при этом нужно быть готовыми к тому, что РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:46
2023-09-22T13:46
в мире
азербайджан
хикмет гаджиев
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Интеграция армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, при этом нужно быть готовыми к тому, что некоторые жители не примут эту политику и решат уехать, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев. "Когда мы говорим о реинтеграции, мы имеем в виду модель миротворческой реинтеграции армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. Будут трудности, этого никто не отрицает. Важно то, что у нас есть политическое видение, позволяющее продвигаться вперед в направлении реинтеграции. В то же время мы должны быть реалистами: найдутся люди, которым это не понравится и которые не примут это. И люди должны принять и уважать это. При обеспечении прав следует учитывать определенные обязательства и ответственность. Возможно, будут те, которые не примут этого и предпочтут жить в другой стране. Это их решение. Мы уважаем их решения", - заявил Гаджиев в интервью агентству Reuters. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Хикмет Гаджиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности

Помощник Алиева Гаджиев: часть жителей Карабаха не примут интеграцию и уедут

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента. Стоп-кадр видео
Эвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Эвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента. Стоп-кадр видео
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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Интеграция армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, при этом нужно быть готовыми к тому, что некоторые жители не примут эту политику и решат уехать, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев.
"Когда мы говорим о реинтеграции, мы имеем в виду модель миротворческой реинтеграции армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. Будут трудности, этого никто не отрицает. Важно то, что у нас есть политическое видение, позволяющее продвигаться вперед в направлении реинтеграции. В то же время мы должны быть реалистами: найдутся люди, которым это не понравится и которые не примут это. И люди должны принять и уважать это. При обеспечении прав следует учитывать определенные обязательства и ответственность. Возможно, будут те, которые не примут этого и предпочтут жить в другой стране. Это их решение. Мы уважаем их решения", - заявил Гаджиев в интервью агентству Reuters.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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