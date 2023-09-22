https://ria.ru/20230922/karabakh-1898005735.html

В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности

В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности - РИА Новости, 22.09.2023

В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности

Интеграция армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, при этом нужно быть готовыми к тому, что РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:46

2023-09-22T13:46

2023-09-22T13:46

в мире

азербайджан

хикмет гаджиев

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897744353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a17ed4e854173797eeb7a6d486c92d0f.jpg

БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Интеграция армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, при этом нужно быть готовыми к тому, что некоторые жители не примут эту политику и решат уехать, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев. "Когда мы говорим о реинтеграции, мы имеем в виду модель миротворческой реинтеграции армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. Будут трудности, этого никто не отрицает. Важно то, что у нас есть политическое видение, позволяющее продвигаться вперед в направлении реинтеграции. В то же время мы должны быть реалистами: найдутся люди, которым это не понравится и которые не примут это. И люди должны принять и уважать это. При обеспечении прав следует учитывать определенные обязательства и ответственность. Возможно, будут те, которые не примут этого и предпочтут жить в другой стране. Это их решение. Мы уважаем их решения", - заявил Гаджиев в интервью агентству Reuters. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах