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Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению - РИА Новости, 22.09.2023
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11:11 22.09.2023 (обновлено: 11:43 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897956364.html
Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению
Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению - РИА Новости, 22.09.2023
Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению
В Армении подготовили 40 тысяч мест для размещения тех жителей Нагорного Карабаха, кто не сможет оставаться в своих домах, сообщил премьер-министр Никол... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:11
2023-09-22T11:43
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
никол пашинян
sputnik армения
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Армении подготовили 40 тысяч мест для размещения тех жителей Нагорного Карабаха, кто не сможет оставаться в своих домах, сообщил премьер-министр Никол Пашинян, его слова приводит Sputnik Армения."Если ситуация не улучшится, то проблема будет в нашей повестке. Но хочу сообщить, что еще 19 сентября, в день начала действий я поручил вице-премьеру Тиграну Хачатряну обсудить с партнерами правительства как помочь соотечественникам в случае потока людей из Нагорного Карабаха", – сказал он на заседании правительства.Пашинян отметил, что, хотя переезд и не является основным планом, уже подготовлено более 40 тысяч мест для проживания, решены вопросы с едой и лекарствами.Он пояснил, что жители Карабаха могут получить реальную возможность вернуться в свои дома, есть надежды на улучшение гуманитарной ситуации, не исключена отправка в регион гуманитарных грузов.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230922/militarizatsiya-1897918094.html
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, sputnik армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Sputnik Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению

Пашинян сообщил, что для жителей Карабаха в Армении подготовили 40 тысяч мест

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Армении подготовили 40 тысяч мест для размещения тех жителей Нагорного Карабаха, кто не сможет оставаться в своих домах, сообщил премьер-министр Никол Пашинян, его слова приводит Sputnik Армения.
«
"Если ситуация не улучшится, то проблема будет в нашей повестке. Но хочу сообщить, что еще 19 сентября, в день начала действий я поручил вице-премьеру Тиграну Хачатряну обсудить с партнерами правительства как помочь соотечественникам в случае потока людей из Нагорного Карабаха", – сказал он на заседании правительства.
Пашинян отметил, что, хотя переезд и не является основным планом, уже подготовлено более 40 тысяч мест для проживания, решены вопросы с едой и лекарствами.
Он пояснил, что жители Карабаха могут получить реальную возможность вернуться в свои дома, есть надежды на улучшение гуманитарной ситуации, не исключена отправка в регион гуманитарных грузов.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха
02:56
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Здание МИД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
Вчера, 23:27
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол ПашинянSputnik АрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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