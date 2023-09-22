https://ria.ru/20230922/karabakh-1897956364.html

Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению

Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению - РИА Новости, 22.09.2023

Пашинян допустил переезд жителей Карабаха в Армению

В Армении подготовили 40 тысяч мест для размещения тех жителей Нагорного Карабаха, кто не сможет оставаться в своих домах, сообщил премьер-министр Никол... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:11

2023-09-22T11:11

2023-09-22T11:43

в мире

армения

азербайджан

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никол пашинян

sputnik армения

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Армении подготовили 40 тысяч мест для размещения тех жителей Нагорного Карабаха, кто не сможет оставаться в своих домах, сообщил премьер-министр Никол Пашинян, его слова приводит Sputnik Армения."Если ситуация не улучшится, то проблема будет в нашей повестке. Но хочу сообщить, что еще 19 сентября, в день начала действий я поручил вице-премьеру Тиграну Хачатряну обсудить с партнерами правительства как помочь соотечественникам в случае потока людей из Нагорного Карабаха", – сказал он на заседании правительства.Пашинян отметил, что, хотя переезд и не является основным планом, уже подготовлено более 40 тысяч мест для проживания, решены вопросы с едой и лекарствами.Он пояснил, что жители Карабаха могут получить реальную возможность вернуться в свои дома, есть надежды на улучшение гуманитарной ситуации, не исключена отправка в регион гуманитарных грузов.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230922/militarizatsiya-1897918094.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

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