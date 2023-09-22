https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933476.html

Пашинян оценил обстановку в Карабахе

Пашинян оценил обстановку в Карабахе - РИА Новости, 22.09.2023

Пашинян оценил обстановку в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что есть надежды на позитивные подвижки в Карабахе. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:08

2023-09-22T09:08

2023-09-22T13:02

в мире

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что есть надежды на позитивные подвижки в Карабахе."Обстановка продолжает оставаться крайне напряженной, гуманитарный кризис продолжается. Мы находимся на постоянной связи с нашими партнерами в Нагорном Карабахе и в результате проведенных сегодня обсуждений можем констатировать, что есть надежды на позитивные подвижки", - сказал Пашинян на заседании правительства.В ходе заседания правительства Пашинян, касаясь вероятности переезда карабахских армян в Армению, подчеркнул, что согласована позиция о необходимости обеспечения безопасного и достойного проживания армянского населения в своих домах. "Исход армян из Карабаха не является нашим планом "А", - сказал Пашинян.По его словам, переезд армян Карабаха в Армению станет реален, если будет констатирована невозможность их проживания в регионе, то есть если сохранится нынешняя ситуация.Армянский премьер добавил, что жители населенных пунктов в Карабахе могут получить реальную возможность вернуться в свои дома, есть надежды на улучшение гуманитарной ситуации, не исключена перевозка в регион партий гуманитарных грузов.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933761.html

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, армения