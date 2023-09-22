Полянский заявил, что контакты Баку и Степанакерта снизят напряженность
Полянский: Россия надеется на результативность контактов Баку и армян Карабаха
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВстреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах. Архивное фото
ООН, 22 сен – РИА Новости. Россия надеется, что контакты Баку и армян Карабаха будут результативными, помогут немедленно начать выправлять ситуацию в регионе, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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"Рассчитываем, что контакты представителей Баку и Степанакерта/Ханкенди будут результативными и позволят незамедлительно запустить меры по выправлению гуманитарного кризиса в регионе и обеспечения стабильной жизнедеятельности населения Карабаха. Будем этому всячески содействовать", - сказал Полянский.
"Должна быть выработана поэтапная дорожная карта интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности", - добавил он.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.