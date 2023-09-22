СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН
Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на Генассамблее ООН
© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщает Bloomberg.
«
"На этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряженность, нарастающую за кулисами", — говорится в материале.
«
"Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален <...> и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие", — указали в статье со ссылкой на источник, участвовавший в беседе с Зеленским.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.