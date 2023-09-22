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СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН - РИА Новости, 22.09.2023
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09:50 22.09.2023 (обновлено: 11:30 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/isterika-1897938798.html
СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН
СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН
Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:50
2023-09-22T11:30
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россия
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщает Bloomberg.&quot;На этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряженность, нарастающую за кулисами&quot;, — говорится в материале.Украинский политик, как подчеркивают журналисты, подозревает, что приверженность США и других стран поддерживать Киев начинает терять силу.&quot;Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален &lt;...&gt; и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие&quot;, — указали в статье со ссылкой на источник, участвовавший в беседе с Зеленским.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН

Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на Генассамблее ООН

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщает Bloomberg.
«

"На этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряженность, нарастающую за кулисами", — говорится в материале.

Украинский политик, как подчеркивают журналисты, подозревает, что приверженность США и других стран поддерживать Киев начинает терять силу.
«

"Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален <...> и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие", — указали в статье со ссылкой на источник, участвовавший в беседе с Зеленским.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы Украины
 
 
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