https://ria.ru/20230922/isterika-1897938798.html

СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН

СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН - РИА Новости, 22.09.2023

СМИ рассказали об истерике Зеленского в ООН

Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:50

2023-09-22T09:50

2023-09-22T11:30

в мире

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сша

россия

владимир зеленский

оон

генеральная ассамблея оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщает Bloomberg."На этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряженность, нарастающую за кулисами", — говорится в материале.Украинский политик, как подчеркивают журналисты, подозревает, что приверженность США и других стран поддерживать Киев начинает терять силу."Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален <...> и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие", — указали в статье со ссылкой на источник, участвовавший в беседе с Зеленским.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20230922/vsu-1897934420.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины