https://ria.ru/20230922/gumpomosch-1897931716.html
Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь
Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь - РИА Новости, 22.09.2023
Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь
МЧС Азербайджана отправило в Степанакерт два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями, а также 2 автомобиля с... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:57
2023-09-22T08:57
2023-09-22T08:57
в мире
степанакерт
азербайджан
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 22 сен - РИА Новости. МЧС Азербайджана отправило в Степанакерт два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями, а также 2 автомобиля с хлебом. "МЧС Азербайджана принято решение направить груз с продовольствием в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. В Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - ред.) были отправлены два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и 2 автомобиля с хлебом. Автомобили движутся по территории Агдамского района в сторону Аскерана", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС. По данным ведомства, грузы будут доставлены по адресу и распределены среди населения по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди (Степанакерт). Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, степанакерт, азербайджан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Степанакерт, Азербайджан, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ситуация в Нагорном Карабахе
Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь
Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь с продуктами питания