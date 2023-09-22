https://ria.ru/20230922/gumpomosch-1897931716.html

Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь

Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь - РИА Новости, 22.09.2023

Баку направил в Степанакерт гуманитарную помощь

МЧС Азербайджана отправило в Степанакерт два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями, а также 2 автомобиля с... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T08:57

2023-09-22T08:57

2023-09-22T08:57

в мире

степанакерт

азербайджан

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 22 сен - РИА Новости. МЧС Азербайджана отправило в Степанакерт два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями, а также 2 автомобиля с хлебом. "МЧС Азербайджана принято решение направить груз с продовольствием в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. В Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - ред.) были отправлены два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и 2 автомобиля с хлебом. Автомобили движутся по территории Агдамского района в сторону Аскерана", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС. По данным ведомства, грузы будут доставлены по адресу и распределены среди населения по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди (Степанакерт). Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

степанакерт

азербайджан

баку

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, степанакерт, азербайджан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в нагорном карабахе